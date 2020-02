Células de cordón umbilical podrían funcionar en tratamiento para leucemia foto cortesía esdoctor

Un grupo de investigadores de la Universidad de Texas realizaron un estudio donde descubrieron un tipo de célula de la sangre del cordón umbilical que podría ser una clave esencial para el tratamiento en personas que padecen leucemia.

Los científicos describieron en la investigación publicada en la revista médica The New England Journal of Medicine que el tratamiento de células asesinas naturales derivadas de una parte de la sangre del cordón umbilical dirigido a una sustancia de sistema inmune, dio muy buenas respuestas clínicas.

El estudio reveló que este tipo de célula reaccionó con gras respuesta en pacientes con linfoma no hodgkiniano, recidivante o refractario y con leucemia linfocítica crónica.

Para esta conclusión, los investigadores suministraron dicha terapia en al menos 11 participantes, de ellos, ninguno requirió ingreso a una unidad de cuidados intensivos por efectos secundarios.

De esta manera se afirma que de los once individuos, ocho respondieron a la terapia y de ellos, siete lograron una respuesta completa, es decir no presentaron evidencia de la enfermedad.

“Significa que ya no mostraron evidencia de enfermedad en una mediana de seguimiento de 13.8 meses”, detallaron.

Cabe mencionar que las células utilizadas durante el estudio se tomaron de un donante sano no relacionado con el paciente, por lo que los científicos sugieren que estas tienen un alto potencial para poder fabricarse con anticipación y almacenarse para su uso inmediato, por lo que esperan seguir con más estudios para realizar una terapia que esté disponible ampliamente.

De acuerdo con cáncer.net, tan solo en el 2019 se estimó un diagnostico de leucemia mieloide aguda (Acute Myeloid Leukemia, AML) a alrededor de 21,450 personas de todas las edades (11,650 hombres y niños, y 9,800 mujeres y niñas) en Estados Unidos, incluso podría dejar hasta 10,920 muertes (6,290 hombres y niños, y 4,630 mujeres y niñas) lo que significa que un tratamiento de este tipo podría salvar miles de vidas.

