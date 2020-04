Casos de sarampión van en aumento, este es opacado por el coronavirus. (Foto cortesía Quadratón México)

Tras la situación que se vive con el coronavirus en donde los casos y los decesos van en aumento el sarampión ha visto opacado, sin embargo también es una realidad en México. Un claro ejemplo de esto es que a partir de mediados de febrero y hasta el 2 de abril se han registrado 113 casos que han ocurrido en la capital del país, el Estado de México y en un municipio de Campeche; 95 no estaban vacunados y 18 sí lo estaban.

Sarampión ante el coronavirus

Ante esto y luego de que México ya había declarado libre de sarampión por la Organización Panamericana de la Salud, puesto que el último caso autóctono detectado ocurrió en 1995, ahora tras la pandemia por el coronavirus un brote de sarampión ha sido sorpresivo para México; esta enfermedad tiene una capacidad de contagio 533% mayor que el Covid-19.

Otro punto muy importante que hay que resaltar ante el panorama del coronavirus y del sarampión es que mientras un enfermo por esta pandemia puede contagiar entre 2 y 3 personas más, un paciente de sarampión puede llegar a infectar hasta 16 personas que no estén vacunadas; así lo dio a conocer el doctor Jaime Bustos Martínez, quien es experto en Ciencias Biomédicas y Virología de la Universidad Autónoma Metropolitana.

TE PUEDE INTERESAR: CDMX enfrenta un segundo problema, el sarampión y los casos aumentan

Casos de sarampión van en aumento, este es opacado por el coronavirus. (Foto cortesía El Occidental)

Vacunas contra el sarampión

De igual forma el doctor Malaquías López Cervantes, epidemiólogo de la UNAM, explicó para La Silla Rota que el nuevo brote puede tener dos causas: que la vacuna no estaba cubriendo a toda la población de México como se daba a conocer o que la vacuna no tenía la potencia que se necesitaba a causa de que no se observó la red de frío, el cual es el cuidado que se debe emplear cuando se lleva a todos los estados de la República Mexicana, puesto que necesita refrigeración; información La Silla Rota.