Casarse en Riviera Maya, una experiencia más de moda que nunca

Si casarte con tu pareja te parece toda una aventura irrepetible y única, espera a ver la increíble propuesta que tenemos hoy preparada para ti: ¡una boda en la Riviera Maya!

Como lo oyes, casarse en la Riviera Maya es ya todo un movimiento que anima a cientos de parejas llegadas de todas las partes del mundo a casarse en un enclave natural único donde podrán disfrutar de un ambiente totalmente relajado y vacacional. Sin ninguna duda, para nosotros, se trata de una de las formas de boda más originales y selectas de contaer matrimonio.

Actualmente, además, en toda la zona de Riviera Maya que incluye Cancún, Playa del Carmen y Tulum continúan desarrollándose muchísimos proyectos urbanísticos a un ritmo acelerado, que dotarán de más hoteles, resorts y servicios de lujo a todos los visitantes que quieran celebrar allí su casamiento.

Entre estos lugares, en nuestra opinión, no podemos dejar de comentar el lugar destacado que ocupa Tulum. Este área se ha convertido en la zona más selecta para celebrar una boda, ya que permite tener el equilibrio perfecto entre privacidad, naturaleza, comida de calidad, hoteles de alta gama y, como no podía ser de otra manera, las mejores playas.

Todos los servicios que podrás encontrar en Riviera Maya

Cualquier boda que se precie debe contar con algunos servicios que deben contratar los novios para asegurar una experiencia increíble tanto para ellos como para el resto de sus invitados.

Por suerte, prácticamente todas las zonas de Riviera Maya están más que preparadas para ofrecer servicios y productos concretos a los novios que buscarán, sobre todo, soluciones resolutivas a cuestiones como el transporte, la comida, las fotografías o el emplazamiento donde tendrá lugar la ceremonia.

No os preocupéis, Riviera Maya tiene absolutamente de todo para ser el anfitrión perfecto de vuestra boda. A continuación, os resumimos algunos de los servicios más demandados en una boda y que podréis encontrar sin ningún problema dentro de Riviera Maya.

Un buen fotógrafo

Podríamos decir que una boda no es una boda si no hay, por lo menos, un fotógrafo que se encargue de inmortalizar los momentos más importantes de la jornada, para tener un bonito recuerdo en el futuro. Es verdad que, si hacéis una pequeña búsqueda, podréis encontrar seguro fotógrafos que ofrezcan sus servicios para bodas en la Riviera Maya. Sin embargo, nosotros no podemos dejar de recomendaros que contratéis los servicios de Adrian Bonet Photography.

Adrian Bonet es uno de los fotógrafos de boda más reconocidos en Riviera Maya y que actualmente causa sensación. Su trabajo, sus fotos y su forma de retratar de manera única a cada una de las parejas para las que trabaja lo han convertido, sin duda, en una de las opciones más demandadas por novios de todo el mundo.

Comida y bebida

Si existe un lugar en el mundo donde no puede faltar, bajo ninguna circunstancia, la comida y la bebida, es en México. En este país, y más concretamente en cualquiera de las zonas de Riviera Maya, podremos encontrar infinitas opciones en cuanto a comida y bebida para ofrecer a los invitados.

Además, aunque todos los resorts y hoteles cuentan con servicio de catering servido por sus múltiples restaurantes, lo cierto es que nosotros os animamos a que disfrutéis en vuestra boda de la increíble gastronomía mexicana, con platos llenos de sabor y tradición que os harán sentir un poco más parte del país donde os casáis.

Lo bueno de casarse en la Riviera Maya es que también se pueden encontrar sin ningún problema alimentos y comida más específicos, para personas con dietas concretas o con problemas de alergias. De igual forma, también se pueden reservar comidas especiales paralelas (tipo brunch, welcome dinner) para recibir a los invitados, por ejemplo.

Ceremonia y ambientación

La ceremonia y la ambientación del lugar para celebrar la boda son otro de los puntos clave que podemos aprovechar en Riviera Maya. En realidad, la mayoría de los hoteles ofrecen servicios más o menos personalizados (dependiendo del presupuesto) para que cualquier pareja pueda encontrar la forma y el tipo de ceremonia deseada. Por lo general, todos los hoteles cuentan con un paquete básico de ceremonia y decoración que suele incluir un altar en la playa, mesas y sillas, así como algún tipo de decoración floral.

En realidad, si nos centramos en la ambientación de la ceremonia debemos destacar de que, a pesar de que sea una boda, la naturaleza que nos rodeará en ese momento será prácticamente inmejorable, por lo que tampoco vemos necesario invertir una. gran cantidad de dinero en adecuar la playa para la ceremonia.

Servicios complementarios

Además de todos los servicios que son básicos para organizar una boda en Riviera Maya y que ya os hemos comentado, lo cierto es que existen otros servicios complementarios igual de importantes para la puesta a punto del día más importante de las vidas de los novios.

En primer lugar, tanto la novia como el novio pueden disfrutar de un servicio de “despedida de soltero” que les ofrecerá pasar la noche anterior a la boda con un plan hecho a su medida: relax, un poco de fiesta o una cena con amigos. Además, ambos tendrán a su disposición también servicios de estilismo (peluquería, maquillaje, tratamientos de estética…) que les permitirán estar perfectos para el día de su boda.

Por otra parte, también hay que destacar que otro servicio indispensable en una buena boda es la música. En Riviera Maya podemos encontrar los mejores servicios de DJ, para que amenice la ceremonia, la comida y la fiesta de celebración posterior con la música preferida de los novios.

Por último, pero no por ello menos importante, también hay que destacar los increíbles servicios de luna de miel que se ofrecen en esta zona. Además de casarte en Riviera Maya, también existen un montón de opciones para que unas tu boda con tu luna de miel, descansando y disfrutando de un paisaje natural increíble como es el del Caribe mexicano.

Imágenes facilitadas por Adrian Bonet Photography

