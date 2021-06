Cartas para el Día del Padre cortas y bonitas

Las cartas para el Día de Padre son una forma especial de decirles todo lo que sientes por ellos, existen varios tipos y se escogen según sea la circunstancia de cada individuo, pero todas, sin lugar a dudas, son para agradecer y rendir honor a los papás, aquí te compartiremos algunas de ellas, ¡no te las pierdas!

En La Verdad Noticias te recordamos que el Día del Padre se celebra el tercer domingo del mes de junio de cada año, de ahí que es primordial estés preparado para festejarlo en grande y una de las muchas maneras es darle a papá una carta donde le expreses todo el amor que sientes por él.

Hace poco te compartimos 10 manualidades para el Día del Padre, ahora te compartimos algunas cartas que puedes escribirle para felicitarlo o de las que te puedes inspirar para escribirle una original, todo dependerá de tus ganas de decirle cuánto lo amas.

5 cartas para el Día del Padre

Cartas para el Día del Padre. Foto: flightgift.com

Las cartas para el Día del Padre son difíciles de escribir, pues, aunque sientas muchas cosas por él es complicado ponerlo en papel; sin embargo, no es imposible, por eso, aquí te dejamos algunas que te podrían servir de ejemplo, son realmente conmovedoras.

Cartas para el Día del Padre

Cartas para el Día del Padre. Foto: standard.co.uk

Papá:

Quiero aprovechar este día tan especial, el día dedicado a los padres, para decirte cuán grande es este amor que te tengo.

Me has enseñado a lo largo del camino que la vida es hermosa, que debo seguir mi sendero con honestidad y alegría, que debo ser fiel a mis principios y sobre todo, que nunca debe faltar a mis ideales y lograr mis metas.

Y así lo hago papá, sigo ese sendero que me dibujaste en la niñez… aún tengo en mi mente las palabras precisas con las cuales cada noche me aconsejaban… esos momentos contigo los amé, los amo porque tú eres ese hombre fuerte y constante que admiro y respeto, que al mirarte se me engrandece el pecho y me llenó de orgullo de llamarte Padre.

Gracias, gracias por ser mi padre, hombre bueno y entregado que sacó fuerzas de la nada para guiarme dulcemente por el camino elegido.

Tú eres para mí lo más bello, lo más sagrado y en este día quiero decirte padre mío que te amo, que eres el héroe de mi infancia y aún hoy lo eres todo para mí… Cuida siempre tu vida que no quiero que me faltes nunca papá, porque eres ese pilar que necesito para continuar con mi vida.

Te amo papá, este es tu día.

Carta para una hija a su padre

Cartas para el Día del Padre. Foto: mindisthemaster.com

Querido padre:

Siempre te necesito papá, a ti, a tus abrazos y a tus consejos de padre.

Cuando veo que nadie me comprende, corro a tu encuentro y entre risas y canciones te cuento mis historias, pues tú siempre estás dispuesto a escucharme hablar.

Me tomas de la mano y me das besos que abrigan el alma, como sólo un padre puede hacerlo. Atesoro esos momentos especiales que me dedicas para mí solamente, cuando mamá no está.

Dicen que a los padres no se les puede amar, yo digo que a ti papito te amo tanto como amo a mamá, pues eres un hombre íntegro, un hombre sabio en el cual yo puedo confiar.

En este día, papá, quiero regalarte un trozo de mi corazón en forma de carta, para agradecerte ser el padre que eres: un amigo y un confidente de mis aventuras que no a todos les puedo contar.

Eres mi padre, ese hombre que me enseñó a valorar lo que la vida me da. A lo largo de mi vida te has afirmado a Dios como el que más, y a través de mis años has intentado guiarme para ayudarme a no equivocar el camino, me has enseñado que, aunque pueda caer una y otra vez, siempre me volveré a levantar, que no todo es justo en la vida, pero que, sí confío en mí, todos mis sueños lo puedo lograr.

Papá te amo, te doy las gracias por todas las enseñanzas que me has dado, me regalaste un preciado tesoro que era amar a todas las personas por igual.

Para ti papá, este pequeño reconociendo de esta hija que te ama más allá de las estrellas, pues como siempre te digo papi, te amo de aquí al infinito de ida y vuelta, así es mi amor por ti.

Gracias papito... Gracias…

Carta para un padre que se extraña

Cartas para el Día del Padre. Foto: thehopeline.com

Esta es una de las cartas para el Día del Padre que conmueve a muchos, pues con el paso de los años, los papás terminan estando en un segundo plano en la vida de una persona, ¡anímate a decirle a este ser tan especial que lo extrañas!

¡Te extraño papá!

Con la llegada del "Día del Padre"

mis recuerdos afloran una vez más.

Recuerdo jugar contigo, saltar, correr y mucho más...

Sé que siempre estuviste para mí en mis años de formación.

Sé que me amabas, y que era especial para ti.

Gracias papá por todo lo que me diste.

Ahora tengo recuerdos maravillosos,

y hoy más que nunca, ¡te extraño papá!

Carta para un padre que ha muerto

Cartas para el Día del Padre. Foto: intermountainhealthcare.org

Esta es una de las cartas para el Día del Padre más difíciles de escribir; sin embargo, son una de las más bonitas, pues se reconoce que pese a la ausencia aún en tu corazón su recuerdo sigue vivo.

Para mi padre...

Para él y por él, de nuevo escribo letras.

Letras que salen de mi alma, y que jamás me canso de escribir y expresar.

Nunca dejaré de escribirle porque le quiero, le quise...

y le seguiré queriendo.

Jamás dejará de inspirarme

su amor y su recuerdo.

Jamás dejaré de escribirle poemas,

poesías o cuentos; historias que vivió...

que vivimos.

Y es que me sale del alma hacerlo a cada instante,

en un papel en blanco, un papel limpio de cualquier argumento.

Palabras que salen del viento que es su voz,

sonidos que salen del aire, que son canciones que él cantaba y yo tarareo ahora con una sonrisa callada.

Lluvia que empapa mi rostro,

que son sus lágrimas de alegría

por ver escrito cada día todo el amor que le tuve,

que me daba, que siempre le tendré y que aún le tengo.

Escribiría un libro y después otro y otro, llenando toda una biblioteca con ellos, rodeándome de sus letras, sus comas, sus puntos seguidos y apartes... y me dormiría con todos y con cada uno de sus títulos, despertándome de nuevo entre ellos, recordando con tierna alegría lo protegida y querida que fui por él, día tras día.

Te extraño mucho papito.

A mi queridísimo padre, otra vez...

y las veces que hagan falta.

Carta para decir “te amo” a papá

Cartas para el Día del Padre. Foto: serpadres.es

Las para cartas para el Día del Padre son la mejor manera de decirles que los amas, aquí te damos un ejemplo muy breve y bonito

Mi querido papá…

TE AMO,

que Dios te bendiga, papito.

Te doy gracias papá por el padre que has sido para mí.

Es cierto que no has sido perfecto, pero yo tampoco lo he sido...

En esta etapa de mi vida, me doy cuenta cuánto vales mi viejo querido, gracias por enseñarme el valor de las cosas.

Gracias a ti hoy camino por la vida guardando todos los tesoros que me mostraste y que enseñaré un día.

Dios te cuide en salud para que mis hijos

puedan ver el estupendo padre

que has sido para mí.

Ahora que ya conoces algunas cartas para el Día del Padre que podrías escribirle a papá, te sugerimos revisar las 20 frases para el Día del Padre, ¡le van a encantar!

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.