Carolina Herrera y sus frases más simbólicas

Desde hace muchísimos años la diseñadora venezonala Carolina Herrera ha sido una de las personas más influyentes en la industria de la moda, gracias a su extensa carrera, sus destacados clientes, los mejores modelos y un estilo impresionante que la han colocado como un ícono y para celebrar su cumpleaños número 81, traemos para ti las frases más simbólicas con las que siempre podrás recordarla ya que son casi reglas de la moda.

Fue el día de ayer 08 de enero que la famosa diseñadora cumplió sus 81 años, los celebró rodeado de personas queridas y allegadas, pero sin duda sus admiradores cambien han mostrado algunos actos de cariño y que mejor que recordarla y admirarla con las mejores frases que la empresaria ha posicionado en el mundo.

Carolina Herrera con gran porte de elegancia y creatividad a lo largo de su trayectoria se ha expresado de la siguiente manera en cuestiones de moda y de la sociedad en general ¡Estas son sus frases más simbólicas!

Frases

"La educación es el principal vestido para la fiesta de la vida."

"La mujer sólo tiene un defecto: no reconoce lo valiosa que es."

“Estoy en contra de las tendencias. Parece que la gente quiere ir uniformada. Todas con el mismo bolso o con el mismo zapato”.

“No hay nada que envejezca más que vestirse de joven. No sigo las tendencias, no me interesan, parecen uniformes”.

“La edad es solamente un estereotipo; no significa nada cuando realmente tienes pasión por algo”.

“El verdadero estilo no se puede comprar con dinero. El estilo es algo sutil que se muestra en los pequeños detalles. No es la ropa que se usa, es la forma en la que se actúa, se mueve y se habla”.

“Si algo no te agrada quítale el único poder que tiene: tu atención”.

“Dama es aquella que no le interesa tener muchos hombres a sus pies, sino uno a su altura”.

“Mi mejor venganza siempre ha sido sonreír como si nunca me hubieran lastimado”.

“El accesorio invisible para cualquier prenda es un perfume.”

“La elegancia no está definida únicamente por la ropa que usas. Está en cómo te mueves, cómo hablas, lo que lees”.

“Lo peor de la moda son las mujeres que salen casi desnudas”

“Algunas niñas piensan que la palabra elegancia está pasada de moda. Yo creo que no importa cuánto cambie el mundo, es eso y no toda la piel que ellas muestran es lo que las va a hacer diferentes y atractivas”.

"Lo imposible no existe para una mujer, sólo le toma tiempo conseguirlo."

