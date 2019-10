Carolina Herrera te dice cómo ser una mujer elegante

La diseñadora de modas venezolana y creadora de su propia marca homónima en 1981, Carolina Herrera, es una de las mujeres más prestigiosas y elegantes del mundo de la moda, por eso si hay alguien que te puede decir cómo transformar tu imagen es ella. Presta atención y toma nota de los siguientes consejos.

Si quieres ser una mujer elegante y sofisticada, hay ciertos detalles que no puedes omitir en tu armario ni en tu personalidad, pues lo que proyectas va más allá de la ropa.

Saca provecho de los básicos

Por algo son básicos, nunca pasan de moda y se llevan bien con todo, así que son ideales para complementar todos tus atuendos. Algunas de estas piezas atemporales podrían ser las camisas blancas y las faldas corte ‘A’.

Utiliza accesorios discretos

No hay mejor, ni forma más fácil para realzar tu outfit que con accesorios bien empleados. Lo mejor es optar por los discretos, ya que estos lucen bien siempre y te darán una imagen de sofisticación, no obstante, los grandes y llamativos nos están prohibidos, pero deberás de aprender a utilizarlos y no abusar de ellos.

Si quieres algo infalible, siempre opta por las perlas, no por nada dicen que son las mejores amigas de las mujeres.

Cultiva tu mente

De acuerdo con Carolina Herrera, “la elegancia no se define exclusivamente por lo que llevas puesto. Es la forma en la que te comportas, tu forma de hablar, lo que lees”, y no podríamos estar más de acuerdo. Así como te preocupas por estar siempre a la moda y radiante, es importante que no te olvides de cultivar tu mente.

No pretendas ser algo que no eres

Define tu estilo conforme a tu esencia y no pretendas ser alguien más, pero más importante aún, envejece con gracia y ‘dignidad’. No le tengas miedo a los años, pues “no hay nada que envejezca más a una mujer que vestirse como si fuera más joven”.

Labios perfectos en toda ocasión

Como podrás imaginar, el maquillaje también es muy importante para trabajar nuestra imagen, así que evita los excesos y acude siempre a los infalibles. Para unos labios perfectos, no hay mejor complemento que los labiales rojos, rosas y nude.

Menos es más

En este punto no hay mucho más que decir; haz a un lado las excentricidades y recuerda siempre que menos es más.

Amor propio

“La mujer sólo tiene un defecto: no reconoce lo valiosa que es”.

Quiérete, cuídate y mímate, lo mereces. Recuerda que eres única y no hay otra persona igual que tú en este mundo.

Mantente en forma

No tienes que lucir como una modelo de revista, pero sí debes de cuidar tu imagen. Come saludable y realiza ejercicio todos los días: “Si te ves bien, te vas a sentir bien y segura”.

Otros aspectos importantes a considerar serían: que siempre mantengas cuidado, hidratado y estilizado tu cabello; que sin importar cuánto inviertas en moda, escojas siempre prendas que cumplan con los puntos anteriores; que cuides el aspecto de tu rostro, especialmente de tus cejas; que no te olvides de complementar tu outfit con un par de tacones, que te pares derecha y proyectes siempre muchísima seguridad.

