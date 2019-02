Carolina Herrera revela las prendas que no debes ponerte si tienes más de 35 años.

Carolina Herrera quien es una de las diseñadoras de moda más reconocidas a nivel mundial por su buen gusto e incomparable estilo, en diversas ocasiones ha sido cuestionada sobre el estilo de una mujer madura porque a pesar de su edad se mantiene radiante y es por este motivo que ha revelado algunos consejos para mujeres de más de 35 años.

Así que si eres una mujer de más de 35, no te pierdas todos los detalles para lucir con más más la personalidad.

Carolina Herrera dice un rotundo no a los bikinis después de los 35 años, pues asegura que simplemente no van con las mujeres de esta edad y sugiere probar otros diseños lindos sin perder el estilo.

Las minifaldas unicamente son aptas para niñas y jovencitas pues a una mujer adulta no le permite realizar sus actividades de manera comoda.

Carolina Herrera considera que los jeans no son apropiados para mujeres que pasan los 35 años y piensa que es una prenda ideal para jovencitas, pues las mujeres de más de 35 deben reinventarse, crear un estilo propio y adecuado.

Además la diseñadora venezolana ha dicho que se debe buscar la sencillez, no se trata sólo de la actitud y el bagaje cultural que tengas, sino de comprender que, para lucir distinguida, debes abandonar toda excentricidad y abrazar el famoso "menos es más".

«No hay nada que envejezca más que vestirse de joven. No sigo las tendencias, no me interesan, parecen uniformes. No me gusta ver a todo el mundo igual con el mismo bolso, zapatos o pantalón».