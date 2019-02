Carolina Herrera acude al último adiós de su amiga, Lee Radziwill

Considerada como una de las mujeres más elegantes y bellas del mundo, la hermana menor de Jackie Kennedy, Lee Radziwill, falleció el pasado 15 de febrero en Nueva York, a sus 85 años de edad.

Con una infancia difícil, marcada por la notable preferencia de su padre hacia su hermana; una relación complicada con Jackie y una lista interminable de amores, la escritora y efímera actriz fue una de las socialités más admiradas de Nueva York, y a su despedida acudieron un grande y variado círculo de amigos.

La directora de cine Sofia Coppola, Marc Jacobs y hasta la elegantísima Carolina Herrera, acudieron a la iglesia de St. Thomas para darle el último adiós.

Vestida de negro, de pies a cabeza, Herrera acudió con la gran elegancia que la caracteriza. Abrigo de doble botonadura, medias semi tupidas, zapatos de salón puntifinos de tacón bajo y unos largos guantes de piel, la protegieron del frío neoyorquino. Como complementos, unos aretes dorados y un bolso de pelo.

Su relación con Radziwill fue íntima, y esta nunca se perdió uno sólo de sus desfiles. En 2017, sentada en primera fila en su silla de ruedas, le dijo: "me ha parecido espléndido. Me han encantado los colores y muchas de las prendas me recordaban a mi niñez".