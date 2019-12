Carolina Herrera: Lo peor de la moda son las mujeres que salen casi desnudas

La diseñadora venezolana Carolina Herrera ha causado una gran polémica tras su declaración de hace algunos meses donde indicó que “Lo peor de la moda son las mujeres que salen casi desnudas”, lo que generó una gran cantidad de comentarios a favor y encontra.

Carolina Herrera es una de las más famosas en la industria de la moda, su extensa trayectoria, su lista de clientes y sus grandes modelos, han hecho que desde hace mucho tiempo los reflectores estén sobre ella y ahora mucho más por sus opiniones.

La venezolana de 80 es una mujer llena glamour, estilo, porte y elegancia, tiene un gran poder para hablar claro y fuerte, sin filtro sobre lo que opina del mundo de la moda, a tal grado de que cuando las mujeres escuchan su nombre y sus comentarios para ellas son casi como leyes.

Hace algunos meses brindó una entrevista a Vanity Fair, donde habló respecto a la moda actual y dijo que…

Otra opinión de la famosa diseñadora fue que la clave de seducción de una mujer es el misterio, por lo que confesó que un poquito de misterio en todo lo que haces es fundamental, y en la ropa también.

“Algunas niñas piensan que la palabra elegancia está pasada de moda. Yo creo que no importa cuánto cambie el mundo, es eso y no toda la piel que ellas muestran es lo que las va a hacer diferentes y atractivas”.

Además de esto, la empresaria resaltó que muchas mujeres intentan esconder su edad con la ropa y cometen el error de lucir ropa que no es adecuada para su edad.

“No hay nada que envejezca más que vestirse de joven. No sigo las tendencias, no me interesan, parecen uniformes”.