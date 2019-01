Carolina Herrera: El ícono de moda celebra 80 años

“El atractivo no tiene edad ni la ropa define la elegancia o el estilo, sino cómo hablamos, lo que leemos, pensamos, decimos y lo que no. Ser atractivas va mucho más allá” Carolina Herrera.

Son pocas las mujeres con un estilo tal como el de la diseñadora venezolana, Carolina Herrera. Además, después de tantos años en la industria de la moda, aún se mantiene vigente, por lo tanto, ahora que celebra sus 80 años, decidimos hacer un pequeño recuento de la historia de su éxito.

María Carolina Josefina Pacanins Niño nació en Caracas, Venezuela, el 8 de enero de 1939, en una familia de la alta sociedad venezolana. Su padre fue el comandante Guillermo Pacanins Acevedo, gobernador de Caracas, y su madre, la escritora y socialité María Cristina Niño Passios.

A los 18 años se casó con Guillermo Behrens Tello y producto de esa relación tuvo a Mercedes y Ana Luisa. Después de 7 años se divorciaron; y en 1968 contrajo nupcias de nuevo; ahora con el aristócrata y periodista venezolano Reinaldo Herrera, hijo del marqués de Torre Casa. De ahí nacieron Carolina Adriana y Patricia, quienes han seguido los pasos de Carolina en el área de la perfumería y el diseño de moda, respectivamente.

Durante la década de los 80, realizó un viaje a Nueva York para encontrarse con unas amigas. Fue ahí donde dio a conocer su primera colección. 20 diseños de su autoría y confeccionados por una modista en Caracas.

Poco después, Armando de Armas, editor venezolano y entonces dueño de Vanidades se puso en contacto con una de las amigas que había conocido los diseños.

En 1981 debutó en el muy exclusivo y elegante Metropolitan Club de Nueva York. Y las revistas de moda más prestigiosas y personalidades de la talla de Diana Vreeland, la legendaria editora de Harper’s Bazaar, quedaron fascinadas.

Pronto, sus diseños ocuparon los estantes de las boutiques de ropa más exclusivas en el mundo y su marca se convirtió en un codiciado símbolo de estatus.

Después, ya convertida en toda una empresaria, se estableció en Manhattan. Su hija Mercedes, quien ya estaba casada, decidió quedarse en Caracas, pero Ana Luisa, Carolina Adriana y Patricia se mudaron a Nueva York con ella y Reinaldo.

Posteriormente, diseñó el guardarropa de su gran amiga Jackie Kennedy y creó el precioso vestido de novia de su hija Caroline Kennedy, cuando se casó con Edwin Schlossberg en 1986. Esto provocó que más tarde, comenzara con su propia línea de vestidos de novia.

Su imperio de moda creció de manera exponencial cuando en 1988 Puig, una multinacional de perfumería española, con sede en Barcelona, firmó la licencia de sus perfumes.

De acuerdo con The New York Times, en 2017 su nombre facturó poco más de mil millones de euros, entre su línea top Carolina Herrera New York, su línea prêt-à-porter CH (con diseños exclusivos para dama, caballero y accesorios), su prestigiosa división de novias y su emporio de perfumes, distribuidos a lo largo y ancho del planeta.