Carolina Herrera: El accesorio más importante que no debe faltarle a una mujer FOTO CORTESÍA LA RAZÓN DE MÉXICO

Carolina Herrera es una de las más famosas diseñadoras en la industria de la moda, gracias a su trayectoria y grandes modelos se ha convertido en un ícono que se distingue en todo el mundo, tanta es su importancia que incluso ha impuesto algunas reglas importantes en la industria y hace poco reveló que a ninguna mujer debe faltarle un accesorio que para ella es muy importante ¿Sabes cuál es?

Carolina Herrera FOTO CORTESÍA VANIDADES

Herrera a sus 80 años sigue demostrando el glamour, estilo, porte y elegancia que siempre la ha caracterizado, tiene un gran poder para hablar claro y fuerte, hace poco confeso…

“Lo peor de la moda son las mujeres que salen casi desnudas”, lo que generó una gran cantidad de comentarios a favor y en contra.

La diseñadora se ha convertido en una experta en estilo y sus consejos no se pueden pasar por alto, incluso hay mujeres que solo de escuchar su nombre y sus comentarios para ellas son casi como leyes.

En esta ocasión Carolina Herrera ha revelado cual es el accesorio que no puede faltarle a las mujeres, este ayuda a no fallar en tu estilo, ya que te auxilia antes de salir a la calle, gracias al podrás salir con el look perfecto.

Si las mujeres quieren verse siempre hermosas y a la moda, hay una serie de las reglas básicas de estilo que van de acuerdo a su edad, pero también va de la mano con este accesorio que debe ser imprescindible para cualquier mujer.

El accesorio más importante para una mujer es…

un espejo de cuerpo entero para que se vean, uno tiene que saber bien que es lo le queda bien y además vestirte para tu edad, por favor, expresó Carolina Herrera.

Con este accesorio todas las mujeres podrán verse a detalle lo que se ponen y saldrán con más seguridad a la calle.

