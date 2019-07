Carlos Fuentes: Su legado literario

Este año se cumplieron 7 años de la partida física del escritor Carlos Fuentes, hoy les presento la segunda y última parte de este especial dedicado a este gran personaje de la vida política e intelectual del país. Carlos Fuentes vive a través de sus obras y seguirá así en varias generaciones de lectores nacionales y extranjeros. Es por eso nos adentraremos al mundo literario de Carlos Fuentes, aclarando que solo mencionaré alguna de sus obras.

La región más transparente

José Emilio Pacheco dijo alguna vez “ninguna novela mexicana ha sido tan esperada como La región más transparente… donde el tema era y es el fracaso de la Revolución Mexicana, a la que Fuentes juzgó como la revolución traicionada”.

La región más transparente.

Fue la primera novela de Carlos Fuentes, publicada en 1958. Con apenas 30 años Fuentes ambicionaba mostrar al país, a la Ciudad de México y a la configuración de las nuevas clases sociales que provienen de la Revolución Mexicana. Es una novela que no solo conmocionó a México, sino fue tema de debates.

Pero cuando la Revolución dejó de ser revolución, el movimiento intelectual y el obrero se encontraron que eran movimientos oficiales.

En cuanto a la escritura, el escritor tomó ciertos riesgos experimentales para su composición e inaugura la literatura de la crítica político-social contemporánea.

Grandes de la literatura junto a Fuentes.

Tuvo tanto impacto en los lectores y en el mundo literario que Julio Cortázar le escribió una carta de 10 páginas haciendo un análisis capítulo a capítulo “Mi querido Fuentes, yo no sé si tu libro me ha hecho conocer más a México. Me basta, por el momento, haberlo conocido mejor a usted y estar admirado de su talento de novelista.”

Como resultado de esta carta, Fuentes viaja sin avisos a Argentina para visitar a Cortázar, y ese fue el inicio de una grandiosa amistad.

En conclusión, "La región más transparente" fue la novela realista, histórica, de ideas, la novela poemática, biográfica, esotérica, elogio de la hibridez y de lo inconcluso, epopeya triunfal de la derrota y de la humillación.

El extranjero indeseable

Uno de los momentos históricos en América y que le tocó vivir a fuentes y personajes como Vargas Llosa, García Márquez y que marcó fuertemente su carrera, fue la Revolución Cubana y el triunfo de Castro. Junto con otros intelectuales latinoamericanos, aparte de los ya mencionados, Fuentes acudió a Cuba para recibir a Fidel. Se declaró abiertamente partidario de su ideología (aunque esto cambiará con el tiempo).

Carlos Fuentes.

Pero este comportamiento le costaría a Fuentes su trabajo en la revista Novedades y que Estados Unidos le canceló su VISA “fichando” como “extranjero indeseable”. Años más tarde su situación mejoró gracias a la intervención del escritor Arthur Miller con quien Fuentes tuvo una estrecha amistad.

La muerte de Artemio Cruz

Publicada en 1962, esta novela le abrió las puertas al mundo literario internacional. En Artemio Cruz, Fuentes, utilizó novedosas técnicas narrativas, a la vez que realizaba una crítica a la Revolución Mexicana y a la clase divergente surgida entonces. Para Fuentes, esta novela representa la muerte y corrupción en la Revolución. En el fracaso de Artemio Cruz, está el fracaso de la clase política mexicana; en la corrupción de Artemio Cruz, está la corrupción de la clase política mexicana; en las esperanzas fallidas de Artemio Cruz, están todas las esperanzas que esa revolución le ofreció al pueblo mexicano a lo largo de 20-30 años y que al final acabaron en nada.

La muerte de Artemio Cruz.

La prosa encontrada en La muerte de Artemio Cruz lo hace coincidir de manera accidental con la escritura de Vargas Llosa en La Ciudad y los Perros, y con García Márquez en Cien Años de Soledad. Pronto, este libro se convertiría en una de las novelas mexicanas más difundidas en el país. Y junto con La región más transparente, fueron consideradas las primeras obras del Boom Latinoamericano.

Carlos Fuentes y su gran amigo Gabriel García Maquéz.

Más tarde, sobre el Boom latinoamericano, Fuentes diría “salíamos de una época de analfabetismo, de regímenes militares, de represión de falta de expresión de la mayoría de la gente. Y sentimos que había de dar voz a los que no la tienen, había que decir todo lo no dicho en nuestra historia”.

Aura

Es considerada como una obra fundamental dentro de la literatura mexicana por su manejo de la intriga, el manejo de la fantasía en la literatura.

Aura de Carlos Fuentes.

Carlos Fuentes como guionista

En 1964 fue invitado a colaborar como guionista en la adaptación cinematográfica de la novela de Juan Rulfo, El Gallo de Oro, donde también participó Gabriel García Márquez, quien en ese momento comenzaba a escribir Cien años de soledad.

Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez fueron grandes amigos hasta la muerte del colombiano. Incluso, cuando a Fuentes le preguntaban sobre el Nobel de literatura, él consideraba haberlo ganado cuando se lo dieron al autor de El amor en los tiempos del cólera. “Mi amistad con Gabo es como la roca de Gibraltar, podremos discrepar en algunos asuntos políticos, pero la amistad es enormemente firme. Pero si uno no puede discrepar con sus amigos, y seguir siendo amigos ¿cómo? Esa es la prueba de amistad.”

La novela prohibida

Conforme crecía su carrera como escritor, Fuentes no cambió la vida a la que estaba acostumbrado de niño, quiero decir, que viajaba constantemente. Los destinos donde pasaba algunas temporadas eran México, Estados Unidos, Francia e Inglaterra.

Cambio de piel.

En esta época su novela Cambio de Piel fue galardonada con el premio Biblioteca Six Farral. Pero debido a las fuertes restricciones que había en la dictadura franquista en España, el libro solo se podía comprar en el mercado negro.

El año negro

1968 fue un año que pegó a Fuentes por dos lados, por una parte, en Francia hubo una revuelta estudiantil conocida como el Mayo Francés que hizo tambalear al gobierno de Charles de Gaulle.

En mayo de ese año una serie de protestas fueron iniciadas por grupos estudiantiles de izquierda, a los que posteriormente se les unieron los obreros, sindicatos y el Partido Comunista Francés. Estos sucesos dieron pie a una ola de protestas protagonizadas principalmente por estudiantes en todo el mundo, extendiéndose en la República Federal Alemana, Suiza, España, Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Checoslovaquia, Italia y por supuesto México.

En octubre de 1968 los estudiantes de la UNAM se dieron cita en la plaza de Las Tres Culturas para protestar en contra del gobierno opresor de Díaz Ordaz.

“La masacre de octubre de 1968 es un momento que marca con sangre la historia de México”

Terra Nostra

Esta novela fue dedicada a su esposa Silvia Lemus y es una historia sobre las culturas de América. Este libro lo hizo merecedor del premio Novelo Rómulo Gallegos en Venezuela. Y En ella apreciamos una prosa más madura y complicada.

Terra Nostra.

Gringo Viejo

Desde su adolescencia hasta 1985 Carlos Fuentes construye una novela que habla de las relaciones entre Estados Unidos y México, de sus conflictos y prejuicios. En 1988 el director argentino Luis Puenzo llevó esta novela a la pantalla grande.

La Edad del Tiempo

En 1994 la editorial Alfaguara comenzaría a editar la totalidad de la narrativa de Carlos Fuentes, a la cual llamaría “La edad del tiempo”, la cual estaba agrupada sistemáticamente. Se trata de un ciclo literario que establece Fuentes y que de alguna manera marca el rumbo de su novela.

Carlos Fuentes fue siempre un autor comprometido con la realidad de México, y conforme avanzó el mundo, se modificaron sus ideas de compromiso “un escritor que no se comprometía políticamente era un apestado. Pero esa época ya pasó, ahora el compromiso del escritor es con el lenguaje y con la imaginación”.

Poseía una gran capacidad imaginativa, a lo largo de su carrera literaria incursionó en diversos géneros, como la novela policial en La cabeza de la hidra. Escribió obras de teatro y cuentos compilados en volúmenes como “La frontera de cristal” o “Inquieta compañía. Tuvo siempre la capacidad de reinventarse podía escribir tanto literatura fantástica como literatura de crítica política activa y lúcida y todo esto lo posicionaba siempre en un primer plano.

Durante toda su vida, la presencia cultural y política de Carlos Fuentes fue sustancial fue una de las voces más respetadas. Antes de Fuentes la mayoría de los escritores mexicanos eran diplomáticos, él profesionalizó la literatura mexicana. Libros como El naranjo, El espejo enterrado o Los cinco soles de México le valdrían por sus reminiscencias al México prehispánico un lugar entre los escritores latinoamericanos.

Fue uno de los escritores contemporáneos más prolíficos, trabajó en ocho guiones de cines y publicó más de cuarenta libros. La lectura formó parte de sus grandes pasiones, solía leer cada año al llegar la pascual El quijote de la Mancha. Carlos Fuentes el escritor comprometido con la imaginación y el lenguaje; con el México precolombino y la Ciudad de México, observaba la realidad de cerca y de lejos, escribía, a través de sus palabras hablaron muchos, por medio de su prosa vive México… ese país inventado por Carlos Fuentes.