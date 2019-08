Carl Jung te dice como ser FELIZ en 5 pasos

Las personas cambian, en muchas ocasiones no tienen la intención de hacerlo pero pasa algo en sus vidas que les hace ser amargados o duros con terceros, sin embargo se cree que en algún momento de la vida, una persona fue feliz; por lo que los cambios que se hagan antes, durante o después no debe afectar la felicidad que tenga cada individuo.

De acuerdo a la anatomía de todo ser humano, el cuerpo cuenta con 3 hormonas, mismas que son las que hacen que la felicidad pueda sentirse en cada persona; estas son: endorfina, la dopamina y la serotonina, también conocidas como hormonas de la felicidad.

Vivir contaminado no es algo bueno con lo que se deba vivir, sin embargo existen personas que son tóxicas por el simple hecho de tener envidia, celo, coraje o resentimiento; tal vez por la persona a la que mira, o tal vez porque simplemente no quiere la felicidad en nadie porque no lo es.

Entonces, para este tipo de personas y muchas más, es necesario poner en práctica los próximos 5 consejos de Carl Jung dejó como parte de su legado.

Carl Jung te dice como ser FELIZ en 5 pasos

1. Buena salud física y mental

Una no concibe sin la otra; la buena salud debe ser física y también psicológica. Es más, el propio Carl Jung especificaba que la psicología era en realidad la única ciencia que podía salvar al ser humano y mediar en su bienestar. De hecho, hacía énfasis en la psicología no tiene solo como propósito tratar los trastornos psicológicos que favorecen el malestar y el sufrimiento. Realizarnos como personas, clarificar metas y saber quién somos es también clave de felicidad como lo puede ser el bienestar físico.

2. Tener buenas relaciones

La calidad de nuestras relaciones sociales son sin duda ese pilar que aparece en todo manual sobre la felicidad. No podemos vivir desconectados de nuestros semejantes, necesitamos afecto, amistad, seguridad, amor, comunicarnos, compartir, descubrir nuevas perspectivas, aprender los unos de los otros cuidar y ser cuidados, crear vínculos sólidos y gratificantes.

3. Facultad para percibir la belleza del arte y la naturaleza

El arte es ese producto cultural creado por el ser humano que va más allá del sentido estético. En cada obra, en cada producción se contiene a su vez la esencia del ser humano. Ahí están sus emociones, su creatividad, sus idealismos, su potencial psicológico e innovador, su maestría para dar forma a creaciones que han estado primero en nuestra mente y en ese escenario inconsciente del que hablaba Jung. Es necesario que esto se aprecie, así todo ayudaría a la elevación, esto es grato y feliz en su momento. Al igual que lo hace también el ser capaces de admirar la naturaleza, ahí donde se hallan nuestras raíces, ahí donde cada ser y cada rincón de nuestro planeta nos puede dar excelentes lecciones de sabiduría.

4. Creer en algo, en una religión o una filosofía

Entre esas claves de Carl Jung para ser felices no podía faltar la espiritualidad. Bien arraigada a una doctrina religiosa o una corriente filosófica, el hecho de creer en ‘algo’ ofrece, según el padre de la psicología analítica, una base para el bienestar. Es permitirnos dar un contexto y un origen a cada experiencia, es sentir que hay algo más que lo meramente tangible, un algo que ofrece raíces y a la vez sentidos y propósitos.

5. Un trabajo satisfactorio

Carl Jung explicó en más de una entrevista que su propósito y su deseo en la infancia fue ser arqueólogo. Más tarde, las circunstancias quisieron que terminara estudiando medicina, para después especializarse en psiquiatría. Ahora bien, de algún modo, pudo vertebrar su pasión por la historia, la antropología y esa ansiedad por ‘excavar’ en lo más profundo del ser humano, a través de la psicología analítica.

Tener un trabajo satisfactorio no es sencillo, pero si vamos facilitando ese recorrido profesional a través de adecuadas elecciones, y teniendo claros nuestros ideales, terminaremos hallando ese puesto laboral donde sentirnos realizados. La felicidad es también dar a los demás lo mejor de uno mismo a través de un trabajo bien hecho, a través de esa labor que nos apasiona y en la cual somos buenos.

Carl Jung te dice como ser FELIZ en 5 pasos

Sigue leyendo: El impacto del desorden y la limpieza en nuestro estado emocional

De acuerdo a un portal de información, esas fueron las 5 claves perfectas para que tú puedas ser feliz; así fue el legado que el médico Carl Jung dejó para aquellos usuarios.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.