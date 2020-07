Careta: ¿Qué tanto te protege del Covid-19? Expertos advierten sobre su uso

Los casos de COVID-19 están surgiendo en todo el país, lo que hace increíblemente evidente que deberíamos estar haciendo todo lo posible para tratar de controlar la propagación del virus. Eso significa practicar el distanciamiento social, lavarse las manos con frecuencia y usar una máscara facial cuando no puede mantenerse a seis pies de distancia de los demás.

Muchos estados y tiendas ahora exigen que las personas usen algún tipo de cobertura facial. Y, mientras que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en ingles) recomienda los indicados.

Para el registro: Los CDC no recomiendan protectores faciales para las actividades cotidianas normales o como un sustituto de los revestimientos faciales de tela. ¿Por qué? Los CDC dicen que se desconoce si estos escudos pueden ofrecer protección contra la propagación de COVID-19.

Algunas caretas son reutilizables

¿Las caretas protegen del COVID-19?

Pero los expertos en salud pública argumentan que los protectores faciales pueden ser una buena herramienta en la lucha contra la propagación de COVID-19. Un artículo de investigación publicado en la revista JAMA sugiere que los protectores faciales podrían ayudar a reducir la cantidad de infecciones por COVID-19, junto con la práctica del distanciamiento social, la buena higiene de las manos y un mayor acceso a las pruebas.

El Hospital de Niños de Filadelfia (CHOP) también recomienda protectores faciales en su revisión de políticas para la reapertura de escuelas en Pensilvania.

Es importante señalar que los protectores faciales no ofrecen una protección del 100 por ciento. Un estudio de simulador de tos publicado en el Journal of Occupational and Environmental Hygiene descubrió que el 4 por ciento de las partículas producidas por la tos pueden quedar debajo de un protector facial justo después de que ocurra la tos. Sin embargo, el 96 por ciento no lo hizo.

Las caretas son recomendadas para realizar actividades en el exterior

Pero las mascarillas de tela tampoco son perfectas. El Dr. Amesh A. Adalja, investigador principal del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud, le dice a Yahoo Life que, en teoría, los protectores faciales deberían ofrecer al menos una capa de protección. "Hay que recordar que los ojos son una ruta de infección y los protectores faciales son un método de protección", dice. "Usamos protectores faciales cuando cuidamos a los pacientes, y son mucho más fáciles de usar correctamente que las máscaras".

Si bien es posible usar un protector facial solo, es especialmente efectivo cuando lo combina con una máscara facial, el Dr. Richard Watkins, médico de enfermedades infecciosas y profesor de medicina interna en la Northeast Ohio Medical University, le dice a Yahoo Life. "Un protector facial con una máscara es mejor que una máscara sola para disminuir el riesgo de COVID-19", dice. "Cuando veo pacientes con COVID-19, siempre uso protección para los ojos".

Si no se usa adecuadamente, la careta puede tener consecuencias graves

Los protectores faciales también son mejores que nada para las personas que no quieren usar una máscara, no pueden usar una máscara o tienen una condición de salud que les impide usar una máscara, dice Adalja. (El CDC tiene más información sobre ambos).

Tenga en cuenta que los protectores faciales no cumplen con los criterios para un recubrimiento facial en todas las ciudades, estados y tiendas, por lo que deberá verificar sus requisitos locales antes de usar uno en público.

Si está interesado en probar un protector facial, los CDC recomiendan asegurarse de que se envuelva alrededor de los lados de la cara y se extienda por debajo de la barbilla. No olvide, también, que los desechables deben desecharse después del uso y los reutilizables deben desinfectarse completamente después de usarlos.

