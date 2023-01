Características que podrían significar un quiebre en tu relación

La vida en pareja es muy linda pero también puede llegar a ser bastante compleja y cuando se complica a veces es mejor terminar por lo sano antes de lastimarse más. Así que el día de hoy en La Verdad Noticias te platicaremos algunas de las características que tienen las relaciones que están por terminar.

Terminar una relación no es un fracaso, al contrario, si ya es algo desgastante y doloroso, lo mejor es terminarla en paz, agradecer lo aprendido y continuar un camino individual. Por eso es importante mantenerse atento ante las características que podrían indicar que una relación está próxima a romperse.

Una relación de pareja consiste en aportar y contribuir mutuamente, sin que esto interfiera o afecte sus actividades individuales, de esta forma ambas partes ganan y pueden crecer y desarrollarse.

Todas las relaciones tienen sus propios problemas y es normal que surjan malentendidos de vez en cuando, sin embargo también existen algunas cosas que jamás deberían tolerarse en una relación.

¿Cómo saber si mi relación está por terminar?

Ya no se soportan

El amor tiene sus etapas, y una vez que pasa el enamoramiento puedes ver a la persona tal y como es. Puede ser que se hayan idealizado mucho y ahora que pasó el enamoramiento ya no toleran las personas que son en realidad. Es decir, se caen mal, no hay interés, no se cuentan cosas y no hay contacto físico.

Sus objetivos han cambiado

Es normal que las personas crezcan y cambien, tanto los gustos como los objetivos en la vida. Así que si en una pareja ya no se comparten (ni son compatibles) los intereses ni las metas que solían ser importantes, podría ser una característica que están por terminar.

Una parte da más de lo que recibe

A veces las personas no están al cien por completo y es algo normal, porque todos tenemos altibajos. En las relaciones pasa lo mismo, no siempre los dos dan lo mismo debido a su estado individual. Lo que no es normal es que siempre una parte se encargue de los esfuerzos en la relación.

Se pierde la autonomía

Es importante que las personas, aunque se encuentren en una relación, conserven su independencia y tengan su propia vida. Así que cuando la relación ocasiona la absorción de la individualidad de los miembros de la relación solo por complacer a la pareja, esta tenga posibilidades de quebrantarse pronto.

Hay más cosas negativas que positivas

Con esto hacemos referencia a que hay peleas, discusiones y malentendidos de manera regular. Es probable que esto supere los momentos lindos de la relación. A veces las personas se aferran a algo solo por lo que fue en vez de lo que es ahora, pero eso no es sano. Así que si la relación está lastimando mucho es mejor terminarla por el bienestar propio.

¿Qué hacer en caso de rompimiento amoroso?

Acéptalo

Acepta el dolor de la ruptura.

Experimenta el dolor

Date el tiempo de sentirlo, de llorar y de expresar sentimientos

Busca apoyo a tu alrededor

Acércate a personas que puedan brindarte consuelo, consejos positivos y de expertos, comprensión y escucha de otros.

Toma distancia

No mantengas comunicación con él, limita el uso de redes sociales y elimina a tu ex pareja, esto no habla de inmadurez, sino de cuidarse.

Realiza planes a corto plazo

Es positivo que desarrolles alguna nueva habilidad. Enfócate en algo positivo y crea nuevas relaciones sociales.

Evita la falsa esperanza

Trata de no pensar en falsas ilusiones. Es importante recordar lo que no funcionó, lo que antes fue y si vale la pena volver.

Siente tu enojo

Si lo sientes, acéptalo, reflexiona por qué te sientes así, pero no te dejes guiar por esta actitud, trata de canalizar esta energía en otras actividades que contribuyan a crear hábitos positivos para tu vida.

Aprende y analiza

Pregúntate ‘¿por qué fue una buena o mala compañía?’ y conócete en esos términos, lo que no quieres repetir, cuáles son tus no negociables, lo que sí quieres y las mejoras.

