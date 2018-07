Características del Tigre, en el horóscopo chino| Adina

Inteligencia, habilidad y poder. Precavido, guarda para el futuro. Es independiente, obstinado y duro. Representa la suerte. Audaz y valiente, medita cualquier paso. Es líder. Se aparta de lo que no le compete. Desconfiado y egoísta, busca trabajos arriesgados. Es sensible y apasionado. Su parejas ideales son el caballo, el dragón y el perro. No cuadra con serpiente ni con mono.

Rebelde, expresivo e imprevisible, es un luchador ardiente e intrépido, y su signo es respetado en Oriente porque conjura los tres desastres màs graves que pueden amenazar a una familia: el fuego, los ladrones y los espectros. Tiende a ser desconfiado, posesivo y peleador cuando se pone celoso. Su vigor y su amor por la vida son contagiosos.

Características del Tigre, en el horóscopo chino

El Tigre de metal

Nació para mandar y detesta obedecer. A menudo es imprudente y egoísta en extremo, feliz con explotar a los demás en su ascenso a la cumbre. Es muy dependiente en el ámbito afectuoso: una mala experiencia amorosa puede afectarlo mucho.

Mujer: le importan las causas nobles, pero no la gente. Es apasionada, pero si dejas de interesarle se vuelve completamente fría e indiferente.

Hombre: es el más conservador y egoísta de los Tigres. Necesita ser halagado, y espera sumisión completa de los que lo rodeen.

El Tigre de agua

Por lo general son calmados, razonables y más preocupados por los sentimientos y pensamientos de los demás que la mayoría de los Tigres. Adora la vida familiar, aunque le resulta difícil controlar sus desequilibrios emocionales.

Mujer: el agua suaviza su carácter de tigresa y la vuelve cariñosa, confiable, familiar y trabajadora. Pero ojo, esconde un explosivo temperamento.

Hombre: Amable, responsable, diligente, acepta críticas y tiene sentido del humor, pero se devorará a quienes lo traicionan.

El Tigre de tierra

Adora seducir y que lo seduzcan. Es servicial, leal y fiel con los amigos, aunque a veces puede ser contradictorio y cabeza dura. Es de los que le encanta planificar toda su vida y la de sus seres queridos, aunque a veces se distrae en el camino.

Mujer: es la más tranquila de las tigresas y no se deja arrastrar tan fácil por las pasiones. El elemento Tierra la vuelve bastante testaruda.

Hombre: es un seductor nato y su actividad preferida es la caza. Pero pierde el interés rápido, así que prepárate para sufrir con él.

El Tigre de madera

Es tan amistoso y agradable como un gato doméstico. Obediente y disciplinado, no le gusta tomar responsabilidades, por lo que su lucha es entre la aventura y la estabilidad.

Mujer: si lo que esperas de la vida es diversión, estás ante la persona adecuada. Creativa y anti-convencional, está llena de ideas provocadoras.

Hombre: es un adicto al cambio, dotado de sensibilidad artística y creatividad. No le gustan las responsabilidades, y necesita rodearse de amigos o amantes que lo adoren y apoyen siempre.

El Tigre de fuego

Es un líder nato y se mueve con un entusiasmo que es capaz de transmitir a los demás. Es el más generoso e ingenioso de los Tigres y, como tal, suele ser popular tanto en el trabajo como socialmente. Su problema es el ser demasiado imprevisible.

Tigre de fuego mujer: siguiendo los impulsos de su corazón arremete contra todo. Es un espíritu indomable que siempre busca destacarse.

Tigre de fuego hombre: imprevisible y carismático, dueño de una fuerza arrolladora y un magnetismo irresistible. Es instintivo, no le preocupa el futuro y le gusta estar solo.

Fortalezas y Debilidades del Tigre

Positivo: Le encantan los desafíos y las innovaciones. Se desempeña cómodamente en ocupaciones independientes que requieran de su creatividad, viajar o hacer relaciones públicas. Aunque des-estructurado, él tiene disciplina, no necesita que lo controlen si está motivado. Busca sentirse realizado a través del trabajo.

Negativo: Es algo despreocupado con el dinero, gastador impulsivo y generoso en exceso. Le cuesta ahorrar y planificar sus gastos. Puede tomar decisiones pasionales y arriesgadas con falta de reflexión sobre las consecuencias.