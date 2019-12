Características de la personalidad que tienen en común los millonarios. (Foto cortesía Emanuel Werner)

Seguramente has escuchado cuando alguien se cuestiona ¿por qué soy no soy millonario? o ¿qué tienen las personas ricas que yo no tenga?, y simplemente les contestas: nada, que trabajan, sin embargo, y aunque esta sea una parte fundamental, de acuerdo con un estudio existen diversas características de la personalidad que comparten los millonarios.

Estudio a personas con alto poder adquisitvo

Así es esta podría ser la respuesta más cercana a todas esas preguntas que algunas personas se hacen día día. De acuerdo con un estudio que realizó el historiador e investigador Rainer Zitelmann, en donde analizó el comportamiento de 43 personas con un alto poder adquisitivo.

En dicho estudio encontró que una de las características que comparten estas personas es que tienen problemas con la autoridad.

Problemas con la autoridad, característica entre los millonarios. (Foto cortesía RTVE)

“Los llamo no conformistas, muchos de ellos tuvieron problemas con la autoridad en el algún momento de sus vida, como por ejemplo, en la infancia en la escuela”, explicó en entrevista para Business Insider.

Características que parten los millonarios

De igual forma se dio cuenta que de las 45 personas que fueron estudiadas, 40 laboraron por su propia cuenta, no eran tan agradables y neuróticas, más conscientes, extrovertidos y con una apertura a nuevas experiencias.

En entrevista para Infobae, el psicoanalista y ex presidente del Claustro de analistas en formación de la APA, Diego Luparello, explicó que “el miedo al desamparo es un efecto primario y constitutivo del sujeto humano, venimos al mundo en un estado de prematuración tal que hace de la dependencia al otro una causa fundamental de los vínculos.

Las personas millonarias suelen ser más conscientes. (Foto cortesía Avalon)

“En este sentido, el dinero suele convertirse en aquel elemento que ilusoriamente resolverá el terror al desamparo”, aseguró

