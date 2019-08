Capnocytophaga canimorsus, ¿qué es, causas, consecuencias síntomas y tratamiento?

¿Qué es?

Capnocytophaga canimorsus, es una infección zoonótica que principalmente se transmite a través de la saliva de un perro; es decir ésta es sin duda una bacteria patógena que de manera natural siempre está presente.

De acuerdo a lo que se dio a conocer a través del portal de información La Vanguardia, un caso fue presentado en Estados Unidos, en él se dio a conocer que una mujer había perdido las extremidades luego de recibir una 'lamida' de su mascota; en pocas palabras se trata de un tipo de zoonosis, (enfermedad que es transmitida de animales a humanos).

Su género pertenece a la familia Flavobacteriaceae, e está conformado por ocho especies: seis son parte de la microbiota oral humana (C. gingivalis, C. granulosa, C. haemolytica, C. leadbetteri, C. ochracea y C. sputigena) y dos corresponden a patógenos zoonóticos, parte de la flora oral de gatos y perros (C. canimorsus y C. cynodegmi).

Las causas:

Mordeduras

Lametones en heridas abiertas

Se considera grave en casos de individuos inmunocomprometidos como ocurre en el caso de quienes tienen el bazo extirpado (asplenia).

Síntomas:

Malestar general

Náuseas

Dolor de espalda

Fiebre alta

Tratamiento:

Penicilina

Imipenem

Clindamicina

Doxiciclina

Dicha información ha generado alarma entre las personas, pues entonces tendrán que estar en revisiones constantes con las mascotas o simplemente evitar que una mascota lama o muerda alguna zona expuesta.