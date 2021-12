En México, la Navidad se celebra desde las posadas, que se realizan nueve días antes de la Navidad. Esta tradición fue impuesta por los frailes catequistas durante la Conquista y evangelización de nuestro país, de ahí surgieron cantos para pedir posada antiguos.

El origen de las posadas navideñas, tal y como las conocemos, proviene del convento de San Agustín de Acolman. Los frailes inventaron las posadas para desarraigar del Panquetzaliztli, nombre que recibió el festejo del nacimiento de Huitzilopochtli, dios de la guerra de los aztecas.

Cuando la fiesta es en alguna casa de familia muy religiosa o que les gusta la tradición completa, primero se canta la letanía, después se pide la posada de navidad y, posteriormente, se rompen las coloridas piñatas rellenas de dulces, cacahuates, frutas, etc. Finalmente se baila y se sirve la cena.

Cantos para pedir posada adentro y afuera

Pedir posada esa una antigua tradición que se celebra en México

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, en México durante la tradición de “pedir posada”, empieza la tarde o noche del 16 de diciembre y termina el 24, antes de la Cena de Navidad.

En estas fiestas, los invitados “peregrinos”, se colocan en el exterior de la casa, patio, porche, etc., portan velitas de colores y, los dos o tres de adelante llevan un pesebre. Adentro están los anfitriones de la casa que les darán posada.

Se apagan y devuelven las velas. Se puede tirar serpentinas, sonar los silbatos, soltar “espantasuegras”, prender luces de bengala, etc.

Siguen otros cantos: Para pedir la colación, mientras se rompen las piñatas, entre otros.

Peregrinos:

—En nombre del cielo,

pedimos posada,

pues no puede andar,

mi esposa amada.

Hosteleros:

—Aquí no es mesón,

sigan adelante,

yo no puedo abrir,

no sea algún tunante.

Peregrinos:

—No sean inhumanos,

tennos caridad

que el Dios de los cielos

se los premiará.

Hosteleros:

—Ya se pueden ir,

y no molestar

porque si me enfado

los voy a apalear.

Peregrinos:

—Venimos rendidos

desde Nazaret,

yo soy carpintero

de nombre José.

Hosteleros:

—No me importa el nombre,

déjennos dormir

pues yo ya les digo

que no hemos de abrir.

Peregrinos:

—Posada te pido,

amado casero,

pues madre va a ser,

la reina del cielo.

Hosteleros:

—Pues si es una reina,

quien lo solicita,

¿cómo es que de noche

anda tan solita?

Peregrinos:

—Mi esposa es María,

es Reina del cielo

y madre va a ser

del divino Verbo.

Hosteleros:

—¿Eres tú José?

¿Tu esposa es María?

¡Entren, peregrinos,

no los conocía!

Peregrinos:

—Dios pague señores

vuestra caridad

y os colme el cielo

de felicidad.

Hosteleros:

—Dichosa la casa

que alberga este día

a la virgen pura

¡la hermosa María!

Todos:

Entren santos peregrinos, peregrinos,

reciban este rincón,

que aunque es pobre la morada, la morada,

os la doy de corazón.

Cantos para pedir posada en inglés

La letanía representa la manera en que José y María buscaron dónde descansar

Al pedir posada con cantos y letanías, se recuerda la forma en que San José esposo de la Virgen María buscaron un lugar donde descansar, desde su salida de Nazaret hasta Belén, ciudad en la que nació el niño Jesús.

Songs To Ask For Shelter (or Christmas Carol To Ask For Shelter)

Outside the house (Travelers):

In heaven's name,

I ask for shelter,

For she cannot walk,

My beloved wife.

Inside the house (Inhabitant):

This place is no inn,

Continue on your way,

I cannot open the door,

I fear you may be a thief.

Outside the house (Travelers):

Don't be so inhumane,

Give us charity,

For it is God in the heavens,

That will award you for it.

Inside the house (Inhabitant):

You can go now,

And bother (us) no more,

Because if I become angry

I will surely beat you.

Outside the house (Travelers):

We come exhausted,

From Nazareth,

I'm a carpenter,

By the name of Joseph.

Inside the house (Inhabitant):

I don't care for your name

Let me sleep

Because I've already told you,

I will not open.

Outside the house (Travelers):

She asks you for shelter,

Dear inhabitant,

Just for one night,

The queen in the heavens.

Inside the house (Inhabitant):

Well, if she is a queen,

Who solicits this from us,

How is it that by night,

She wanders all alone?

Outside the house (Travelers):

My wife is Mary,

She is Queen of the heavens,

And she will be the mother,

Of the divine word.

Inside the house (Inhabitant):

Are you Joseph?

Is your wife Mary?

Come in travelers,

I didn't recognize you.

Outside the house (Travelers):

May God repay you sirs,

For your kindness,

And may heaven shower you,

With happiness.

EVERYONE:

What a joyful home

That harbors us this day,

The pure virgin,

Beautiful Mary.

Come in sacred travelers, travelers

Come, take this corner,

Although this dwelling is poor, this dwelling

We offer with our hearts.

Let's sing with joy, joy

Everyone, as we consider

That Jesus, Joseph and Mary, and Mary

Have come today to honor us.

¿Por qué se canta en las posadas?

Las posadas se celebran días antes de la navidad

Inicialmente, las posadas se realizaban en las iglesias católicas, culminando en el noveno día con la tradicional misa de Gallo de Navidad. Pero con el pasar del tiempo, la música religiosa fue sustituida por el canto de posada popular y las festividades tomaron más fuerza en las casas y barrios de las ciudades.

Muchas de las canciones de posadas fueron escritas especialmente para estas fiestas para el recorrido de la Virgen María y San José en la víspera del nacimiento de Jesús.

Las posadas simbolizan el nacimiento del niño Jesús y el peregrinaje de José y María a Belén. Si has estado en una posada, sabes que las canciones navideñas o villancicos para pedir posada son el centro de la celebración, acompañado de una tacita caliente de ponche de frutas.

Ahora conoce el surgimiento de los cantos para pedir posada antiguos y como se realiza la celebración en México.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.