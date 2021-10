Los cantos para rosario de difuntos son otra forma de hacer oración, ya sea para dar gracias o expresar las súplicas. Entre cada misterio puedes levantar la voz en forma de canto para alabar a Dios.

Algunas canciones que puedes acompañar con el rosario para difuntos son: Caminaré, Un día caminaba, En donde está dios, Nadie te ama como yo, María en el camino, Entre tus manos, Eran cien ovejas y Tan cerca de mí.

Si deseas conocer más acerca del santo rosario para difuntos, a continuación La Verdad Noticias te comparte cuales son los cantos para rosario de difuntos, así como los pasos para ofrecerles una novena.

¿Cómo iniciar el Rosario de un difunto?

Santo Rosario para difuntos

El inicio del Santo Rosario empieza como lo harías normalmente. Primero haz la señal de la cruz, y comienza por el rosario con el Credo de los Apóstoles, recitando tres veces el Padre Nuestro y un Gloria. Posteriormente se reza el Santo rosario completo con los misterios correspondientes del día.

¿Cuáles son los cantos para Rosario de difuntos?

Algunas de los principales cantos para rosario de difuntos incluyen las siguientes estrofas:

Levantate alma cristiana

Levántate, alma cristiana, despierta si estás dormida, que Dios te viene buscando y a su gloria te convida. Este es el último aviso, no esperes hasta mañana, hoy te dice Jesucristo: “Levántate, alma cristiana”.

Entre tus manos

Entre tus manos está mi vida Señor, entre tus manos pongo mi existir; hay que morir, para vivir entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere solo quedará, pero si muere en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Es mi anhelo mi anhelo creciente, en el surco contigo morir, y fecunda será la si miente, Señor revestida de eterno vivir.

Quien es esa estrella

¿Quién es esa estrella que a las almas guía? la reina del cielo la virgen María. ¿Quién es la abogada que guía a las almas guía? la reina del cielo la virgen María. ¿quién es el lucero de dónde vendría? el niño perdido hijo de María. ¿quién es el cordero de dónde vendría? el dios verdadero hijo de María. ¿Qué precioso lirio de dónde vendría? desde el cielo empíreo hijo de María nombre quién aumenta la sabiduría, la reina del cielo la virgen María.

¿Cómo se hace un novenario por un difunto?

Novena para difuntos

La novena para un difunto puede realizarse de las siguientes formas:

Celebrar 9 Misas

De esta forma lo unimos a Cristo en Su ofrenda perfecta al Padre, y los acogemos a la intercesión de la Iglesia, de la tierra y del Cielo.

Rezar el Santo Rosario por los difuntos

Para pedir a María que interceda ante Jesús por el alma de la persona fallecida. Se reza el Rosario como siempre, y en cada uno de los 5 Misterios, luego del Gloria al Padre, se dicen estas 5 jaculatorias.

Rezar la Coronilla de la Divina Misericordia

Jesús prometió a santa Faustina Kowalska tener misericordia de un alma por la que se rece esta Coronilla.

Pueden elegir hacer sólo una, pero lo ideal es hacer las 3, por ejemplo: la Misa en la mañana o en la noche, la Coronilla antes o después de comer, y los Cantos para Rosario de difuntos por la tarde.

