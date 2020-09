Cantar podría ser un riesgo de contagio en la pandemia, VIDEO ¡lo demuestra!

Cantar frente a grupos de personas puede iniciar brotes de contagios del COVID-19. Foto: chajari.gob.ar

¿Te imaginas que que el canto durante la pandemia sea mortal?, pues, aunque no es literalmente así, las estrellas musicales y su gran poder de convocación no son tan buena idea para esta crisis sanitaria del COVID-19, y es que a pesar de que durante la cuarentena los conciertos "en vivo” fueron los más seguidos, ahora la distancia podría disminuir gracias a la nueva normalidad, lo que será un riesgo latente de contagios mientras el mundo aún no cuente la cura del virus, así lo confirma un estudio y ¡aquí te damos los detalles!

Pandemia: video muestra el peligro de cantar

Las redes sociales se convirtieron en la mejor arma para los cantantes que durante la pandemia se vieron obligados a cambiar los estadios llenos de personas durante sus conciertos, por millones de usuarios conectados que seguían sus “en vivos”, pero ahora, con la nueva normalidad las reglas del juego cambian y los contagios del COVID-19, aún no dan tregua.

Al respecto, la Universidad de Nueva Gales del Sur de Sídney en Australia, dio a conocer un estudio donde se da a conocer la capacidad de alcance que las gotículas que quedan suspendidas en el aire luego de que una persona canta, pero eso no es todo, no solo llegan lejos incluso pueden contagiar de COVID-19, ¡vaya peligro!

Los científicos lograron comprobar dicha afirmación usando luz led y una lente esférica que ayudaba con el control del haz de dicha iluminación, y con estas herramientas analizaron el roció líquido que se libera cuando un cantante abre la boca para entonar sus melodías en una grabación que realizaron.

El canto puede esparcir gotículas que son fuente de contagio del COVID-19. Foto: es.musical-u.com

Fue la revista Clinical Infectious Diseases, la que publicó los resultados del estudio donde los científicos comprobaron que cantar frente a un grupo de personas es un riesgo para que se den nuevos brotes de contagios de la pandemia del COVID-19, pues revelaron que al menos el 75 por ciento de las gotitas respiratorias que se liberan al cantar se alejan del emisor y quedan suspendidas en el aire por un tiempo sin que se asienten.

Es derivado de lo anterior, que los científicos advierten que las gotículas producidas por el canto pueden ser una manera que facilita la propagación del virus en grupos de personas que se encuentran de pies, ¡de terror!

Además, los científicos indicaron que un cantante puede generar un número significativamente mayor de gotículas en comparación a las que se producen cuando simplemente se dialoga; sin embargo, el estudio también concluye que dicha propagación de gotitas respiratorias emitidas por el canto se puede reducir cantando bajito, ¡enhorabuena!

