Canibalismo ¿Qué animales son caníbales y por qué lo hacen? Foto: docplayer.es

El canibalismo es muy común entre los animales, pues la naturaleza los ha preparado para ello en caso de que la única opción de alimento sean los ejemplares de su misma especie, ¡conoce los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos que algunos de estos animales supercanícables son las larvas de la mosca del vinagre, los anfibios cómo la salamandra tigre, entre otros, aunque comerse a los suyos nunca es la primera elección, ya que ocurre generalmente ante situaciones extremas o cuándo su población es demasiado alta.

Anteriormente, te contamos cuándo un hombre se comió a sí mismo tras consumir droga caníbal, pero ahora, vamos a decirte por qué hay animales que se comen entre ellos.

¿Qué animales se comen entre ellos mismos?

Geocoris pallens. Foto: eol.org

Mantis religiosas

El entomólogo de la Universidad de California, Jay Rosenheim, relató que en su momento vio a dos hembras pelearse hasta la muerte, aunque una fue más allá, pues durante la batalla decidió comerse la pierna de su contrincante, aunque al final fue asesinada por la enemiga.

La chinche Geocoris pallens

No pueden diferenciar entre los huevos ajenos o propios y cuándo hay más de una hembra poniendo en el mismo lugar, una de estas puede devorar hasta el 30% de los suyos, ya que su instinto le dice que es posible hacerlo, porque hay una tasa alta de que no se coma los suyos porque hay otros, pero lamentablemente no lo sabe realmente. Cuando está sola, entonces no come ninguno de sus huevos.

Larvas de mosquito

En Egipto, los científicos de la Universidad de Tanta, descubrieron que la hormona octopamina en las larvas de mosquito es la que activa su necesidad de comerse así mismas y que si era eliminada, entonces este comportamiento se erradicaba.

Aunque a primera vista ser caníbal en la naturaleza parece aberrante para el ser humano, en realidad esta acción corresponde a una necesidad del ecosistema, cómo por ejemplo el de controlar la población.

Te puede interesar: Canibalismo en Francia y otros casos que han impactado al mundo.

¿Cuál es el animal que se come a sus hijos?

Los hámsters, ya que se comen a sus crías, esto debido a que buscan que sobrevivan solo aquellos a los que pueden alimentar, pues de esta manera controlan la cantidad de alimentos y de leche que hay. Generalmente, suelen comerse a dos crías, mientras que suelen parir de 8 a 10.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram

Con información de elpais.com