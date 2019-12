Cáncer de próstata: Expertos trabajan en nuevo método para detectarlo

Cáncer de próstata Foto cortesía medicavalle

De acuerdo con la Asociación Española contra el Cáncer, el cáncer de próstata es uno de los más comúnes entre los hombres con alrededor de 1,2 millones de nuevos casos al año, sin embargo, el procedimiento que se utiliza para detectar la enfermedad es poco preciso, pero esto podría cambiar con un nuevo método.

Método tradicional

Mark Emberton, profesor de oncología intervencionista del University College de Londres (UCL), explicó a la bbc sobre el método tradicional para detectar este tipo de cáncer: "Usamos una prueba de sangre para buscar niveles elevados de un antígeno prostático específico (PSA, por sus siglas en inglés) y luego hacemos una biopsia”.

“Sacamos tejido de la próstata para examinarlo bajo el microscopio”.

De acuerdo con el experto, los niveles de PSA no son un indicador confiable de cáncer de próstata, ya que cerca del 75% de hombres que obtienen un resultado positivo no tienen cáncer, mientras que (la prueba) no detecta el cáncer en alrededor del 15% de los hombres que lo tienen.

Diagnóstico - Método tradicional

“De esta manera diagnosticamos cánceres inofensivos, lo que lleva a investigaciones y operaciones innecesarias…

Incluso pasamos por alto cánceres que son dañinos, dejando que la enfermedad se multiplique y se mueva por el cuerpo sin control”.

Nuevo método

El proyecto ReIMAGINE liderado por UCL, con investigadores del Imperial College, el Kings College de Londres, y médicos del hospital de UCL, del que Emberton forma parte, están analizando si imágenes de resonancia magnética (IRM) pueden servir para hacer un diagnóstico efectivo de cáncer de próstata.

Este método es muy parecido al que utilizan las mamografías para detectar el cáncer de seno en las mujeres.

"Esperamos que usando IRM podamos cambiar la forma en que se diagnostica y se trata el cáncer de próstata", dice Emberton.

Ensayo

Los expertos están seleccionando de manera aleatoria a 300 hombres de entre 50 y 75 años y se les ofrecerá la posibilidad de sumarse al ensayo, este consiste en que a cada paciente se le hará una prueba de sangre PSA y una IRM de 10 minutos.

Combinarán el trabajo de radiólogos y urólogos para analizar los resultados de ambas pruebas, estos podrán evaluar con más precisión si el paciente tiene o no signos de cáncer de próstata.

