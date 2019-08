Cáncer de ovario: Significado, síntomas y tratamiento

Una de las enfermedades más silenciosas que pueda existir, es sin duda el cáncer; por ello se considera que es el enemigo de las mujeres, ya que en los últimos años se ha consolidado como uno de los 5 factores de muertes en el género femenino.

El pasado 8 de mayo del 2013; se conmemoró por primera ocasión el Día Mundial del Cáncer de Ovario, por lo que año con año quienes están en la lucha contra dicha enfermedad se suman al movimiento y conmemoran el día, ya sea que hayan vencido el cáncer, estén padeciéndolo o simplemente sean solidarios por lo que ocurre.

Cáncer de ovario: Significado, síntomas y tratamiento

¿Qué es el cáncer de ovario?

De acuerdo a lo que informan portales de medicina, el cáncer de ovario es una enfermedad producida por el desarrollo de células cancerígenas, mismas que comienzan a particionarse y a circular de manera alterada; esto ocurre evidentemente en cualquiera de los dos ovarios; aunque hay casos extremos en los que ambos son afectados.

Existen más de 30 tipos de tumores ováricos diferentes, mismos que se clasifican en función del tipo celular; por lo tanto hay una división en dos; benignos y malignos, el primero no es canceroso y no puede extenderse fuera del ovario; no obstante, el otro si es cancerosos y tiende a extenderse en algunas otras partes del organismo; así es como lo dio a conocer Diario Información.

Síntomas de cáncer de ovario:

Dolor o molestias abdominales generales (gases, indigestión, presión, hinchazón, flatulencia, calambres).

Flatulencia o sensación de plenitud, incluso después de una comida ligera.

Náuseas, diarrea, estreñimiento o micción frecuente.

Pérdida o aumento de peso inexplicado.

Pérdida de apetito.

Hemorragia vaginal anómala.

Cansancio inusual.

Tratamiento de cáncer de ovario:

El tratamiento usualmente es el mismo, cirugía, quimioterapia y algún medicamento. Asimismo podría emplearse la radioterapia, aunque ésta solo se utiliza en algunos casos; sin embargo esto puede depender de:

Estadio del cáncer.

Tamaño del tumor después de la citorreducción.

Deseo de la paciente de tener hijos.

Edad y estado de salud general.

Cabe destacar que el tratamiento y los síntomas serán siempre de acuerdo al volumen del tumor, pues entre más rápido se detecte mucho mejor, ya que el tamaño es favorable para extraerse o desvanecerse con la forma en la que se trate a la paciente; no obstante, en muchas ocasiones es difícil recrear un diagnóstico, pues los síntomas en realidad son muy vagos y suelen confundirse con indigestión, aumento de peso o una que otra consecuencia del envejecimiento. Sin embargo, 8 de cada 10 mujeres suele curar desde la raíz el cáncer de ovario.

Cáncer de ovario: Significado, síntomas y tratamiento

Sigue leyendo: Cáncer de ovario, quinta causa de muertes en mujeres

Todo ser humano está expuesto a cualquier tipo de cáncer, sin embargo; en las mujeres el cáncer de ovario, matriz, y seno son las causas principales de muerte entre ellas; si se detecta a tiempo es posible curarse desde el fondo.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.