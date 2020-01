Cáncer cerebral en México: Al año se diagnostican 3 mil 500 casos nuevos

Cáncer cerebral en México: al año se diagnostican 3 mil 500 casos

El cáncer de cerebro y otros del sistema nervioso ocupan la decimotercera causa de muerte por cáncer en adultos a nivel global y de acuerdo con la Red Nacional de Registros de Cáncer del Instituto Nacional de Cancerología, en México se detectan cada año aproximadamente 3 mil 500 casos nuevos.

Según informan los neurocirujanos Gloria Lilián Román Zavala y Alejandro Serrano Rubio del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en el caso de pacientes pediátricos, de 0 a 17 años, los tumores cerebrales primarios (los que se forman a partir del tejido neuroepitelial o propios del encéfalo) ocupan la segunda causa más frecuente de neoplasias, después de la leucemia.

Por su parte, los adultos suelen tener mayor presencia de tumores secundarios, es decir, que se originaron en otros órganos y posteriormente migraron o hicieron metástasis, y entre los más comunes se encuentran los de cáncer de pulmón, mama, riñón, sistema gastrointestinal, piel y testículo.

Ahora bien, el especialista Serrano Rubio informó que los tumores son clasificados según su tasa de crecimiento, ya sea en grado 1, 2, 3 o 4, siendo este último el más peligroso debido a la rapidez con la que alcanza volumen, y ya teniendo conocimiento de esto se puede ofrecer un tratamiento y pronóstico más oportuno.

Asimismo, desmitificó la creencia de los llamados tumores ‘buenos’, puesto que estos no existen. La denominación de benigno se refiere a un crecimiento lento y que por lo general no invade ni destruye tejido cerebral, vasos o nervios debido a que presenta una cápsula, pero es importante retirarlo y una vez que se quita en su totalidad es probable que no vuelva a crecer.

En cuanto a los malignos, explicó que su crecimiento es muy rápido; crecen de forma difusa y desproporcionada y tienen la capacidad de invadir o destruir tejidos adyacentes. Asimismo, dentro del sistema nervioso hay tumores que pueden diseminarse a otras regiones del cerebro y la médula espinal (siembras).

A diferencia de los benignos, los malignos requieren de un tratamiento más exhaustivo puesto que se requiere cirugía, quimioterapia y radioterapia, sin embargo, a pesar de ello, se continúan comportando muy agresivamente.

SÍNTOMAS DE CÁNCER CEREBRAL

Los especialistas señalaron que hay que mantenerse alerta a los siguientes síntomas, puesto que podrían ser un dato importante para sospechar de la presencia de un tumor o cáncer cerebral.

Cefalea (dolor de cabeza)

Alteraciones de la vista, náusea y vómito

Crisis convulsivas

Alteración cognitiva o motora

Asimismo, detallaron que dependiendo del área en la que crezca el tumor, se presentarán síntomas más específicos, como: alteraciones en la conciencia, la audición, el habla, la escritura, la vista, la fuerza muscular y hasta la marcha.

FACTORES DE RIESGO

Por último, cabe agregar que los neurocirujanos Román Zavala y Serrano Rubio alertaron que los tumores cerebrales no se pueden prevenir, aunque sí existen situaciones asociadas con su presencia:

Genética

Infección del virus de Epstein-Bar (EBV)

Virus del papiloma humano (VPH)

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH)

Radioterapia

