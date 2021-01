Camisones o batas, una tendencia que reinará este 2021

El camisón fue creado originalmente para ser solo eso: un vestido de gasa de algodón que se usa exclusivamente para la cama. Más tarde, en los siglos XVII y XVIII, la prenda comenzó a tomar una nueva forma, ya que las mujeres usaban sus camisones fuera de la casa, a menudo combinados con una capa o un abrigo.

Luego, en el siglo XXI, la ropa de pijama se convirtió en una tendencia que dominó casi todos los desfiles de cada temporada.

El camisón, tan fácil y ligero en su construcción, se ha convertido ahora en una pieza básica en el guardarropa de toda mujer. Y además de los pantalones de chándal, los camisones son ciertamente el uniforme de cuarentena no oficial de hoy.

Camisones contemporáneos

Adelante a su tiempo en muchos sentidos, la marca con sede en el Reino Unido, If Only If Nightwear se ha convertido en la maestra en el diseño del camisón moderno.

"La marca fue fundada por mi madre en 2010...Así que el amor por la hermosa ropa de dormir está en mi ADN", declaró la copropietaria, Emily Campbell.

Cuando su madre no pudo encontrar lo que quería en un camisón, decidió diseñar el suyo propio. Algo atemporal es lo que quería, con materiales suaves y naturales que pudieran usarse por la noche y pasar al día. El resultado es una colección de camisones asequibles y bellamente confeccionados, aptos para descansar en casa, pasear por la ciudad o incluso para hacer los mandados de un día.

If Only If se dedica a producir ropa de dormir hecha de forma ética con siluetas perennes y sin edad, diseñadas para ser intergeneracionales. La sostenibilidad también es un aspecto importante del espíritu de la marca, ya que se produce en pequeñas cantidades, no reguladas por temporadas.

“Nuestro único objetivo es hacer camisones preciosos, suaves y asequibles en estilos elegantes”, señala Campbell.

“Siempre estamos pensando en cuál debería ser el futuro de la moda, y creo que así. Sin tendencias, una cadena de suministro transparente, lotes pequeños, tejidos naturales y precios decentes", declaró.

