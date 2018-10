Caminar 15 minutos en esta hora te hace perder peso.

Muchas veces la falta de tiempo o la flojera hacen que la mayoría de la gente, no se ejercite y es que no hay la necesidad de ir a un gimnasio para hacerlo, es por eso que aquí te damos un tip para bajar de peso con caminar tan solo 15 minutos.

Las mujeres italianas han denominado a una técnica como passeggiata a esta técnica que llevan practicando desde hace décadas, esta se refiere a caminar después de la cena. Ellas aseguran que les ayuda a mantener su peso y ser más creativas, algo que, en los últimos años, han confirmado varios estudios científicos que han encontrado.

De acuerdo a Loretta DiPietro, profesora de ciencias del ejercicio en la Universidad de George, Washington, quien realizó un pequeño estudio en el que descubrió que andar después de la cena, solo un cuarto de hora, y a un ritmo medio, era más provechoso para la salud que hacerlo durante 45 minutos a media mañana.

Cabe mencionar que el sistema digestivo humano descompone los alimentos en glucosa, que es una de las fuentes de energía primarias del cuerpo. Después de una comida, esta molécula inunda el torrente sanguíneo. Algunas hormonas ayudan a enviarla directamente a las células para que la almacenen.

Andrew Reynolds, investigador de la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, asegura que los músculos implicados en el caminar utilizan la glucosa como energía, sacándola de la sangre. Además aseguran que esto puede hacerse después de cada comida, los dos concluyen que, tras la cena, un poco de ejercicio físico es casi imprescindible además ayuda a acelerar el metabolismo.

Cabe mencionar que un estudio publicado por Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, asegura que caminar de forma recurrente ayuda a mejorar el estado de ánimo.

La Universidad de Stanford, por su parte, compartió una investigación en la que explicaban que andar durante un rato después de comer o de cenar podía ayudarnos a tener más inspiración y ser más creativos.