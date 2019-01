¿Camilla Parker y el Príncipe Carlos, divorciados?

Después de más de 40 años compartiendo un amor prohibido y practicame rechazado por el mundo entero, todo parece indicar que Camilla Parker y el Príncipe Carlos se divorcian.

Como recordarás, la relación entre Camila y Carlos era un amor imposible. Si bien estuvieron juntos formalmente por un tiempo, Camilla no cumplía los requisitos que la Reina quería para la esposa de su hijo, así que el Príncipe contrajo matrimonio con Diana.

El Príncipe Carlos y Camilla Parker en los años 70's.

La relación entre Carlos y la Princesa de Gales fue demasiado tormentosa y él no dudó en serle infiel en numerosas ocasiones, muchas de las cuales fueron con la actual Duquesa de Cornwall.

No obstante, el amor entre el heredero al trono y la hija del Conde Spencer venció todos los obstáculos y se casaron en 2005.

Boda del Príncipe Carlos y Camilla Parker en 2005.

Lamentablemente, de acuerdo con una fuente cercana a la Familia Real, “El matrimonio del príncipe Carlos y Camilla ha terminado”.

Camilla no ha sido vista recientemente, de hecho lleva algún tiempo sin hacer actos públicos, por eso los rumores no se hicieron esperar, y de acuerdo con la revista australiana, New Idea, que entrevistó al “informante real”, la separación es inminente.

"Carlos y Camilla. Papeles del divorcio filtrados".

"Si bien todo el mundo ha estado obsesionado con la pelea de Kate y Meghan, y William y Harry se están derrumbando, detrás de las paredes del palacio ha habido un drama mucho mayor"

"Se cree que Carlos y Camilla están listos para anunciar su divorcio de manera inminente. Ya firmaron los papeles y apenas se han visto en los últimos meses, aparte del evento del cumpleaños número 70 de él, al que la reina hizo asistir a Camilla para evitar la especulación".

Obviamente la noticia ha sorprendido al mundo entero, pues no sólo han tenido que enfrentar infinidad de obstáculos para estar juntos, sino que el Palacio de Kensington publicó hace poco una romántica tarjeta Navideña de ambos.

Postal navideña 2018. Príncipe Carlos y Camilla Parker.

Por último, se dice que Carlos “ha tenido suficiente” de su matrimonio y ha consultado con Fiona Shackleton, abogada que también lo asesoró durante su divorcio con la Princesa Diana.