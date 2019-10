¿Camilla Parker amenazada de muerte? Esto podría pasarle si se convierte en Reina

Aunque Camilla Parker se ha ganado el respeto de los británicos con el paso de los años, ahora que la Reina Isabel abandone el trono y le ceda su lugar al Príncipe Carlos, su vida podría estar en riesgo, o al menos eso es lo que temen los familiares de la Duquesa de Cornwall.

Si bien hasta ahora no existe una fecha exacta para la abdicación de Isabel II, todos suponen que dentro de muy poco el Príncipe de Gales y su esposa podrían tomar su lugar como Reyes de Inglaterra, no obstante, aún cabe la posibilidad de que los Duques de Cambridge, es decir el Príncipe William y Kate Middleton, tomen el puesto como monarcas.

Ahora bien, si las cosas siguen el orden que les corresponde, la vida de Camilla podría estar en riesgo, pues según lo que comenta la biógrafa real Penny Junor en su libro ‘La Duquesa’ (2017), podría haber una reacción violenta por parte del pueblo.

“Al menos un miembro de su familia no quiere que se convierta en reina por temor a una reacción violenta”, declaró Penny.

Y es que para la experta el hecho de que Camilla hubiera provocado la ruptura entre la fallecida Princesa Diana y el Príncipe Carlos, y por encima, se hubiera casado por él, sigue siendo imperdonable para muchos; sumado a que el simple hecho de ‘sustituir’ a la Reina Isabel, que es muy querida, ya es difícil de por sí.

“Entre Diana y la Reina es un lugar difícil para estar. La gente puede volverse un poco loca".

Para Junor, la solución sería que Camilla sea nombrada Princesa Consorte, en lugar de Reina: “Creo que sería mejor para ella si se convirtiera en princesa consorte. Quiero que esté bien y me preocupa que no lo esté. ¿Cómo va a ser juzgada? Eso es lo que me da miedo”.

Sin embargo, de acuerdo con lo que declaró Frank Fiel, que trabaja con la Duquesa desde hace años, el Príncipe Carlos querrá presionarla para que sea coronada Reina, sea el deseo de Camilla o no.

