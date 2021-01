Camilla Parker Bowles y Príncipe Carlos: ¿víctimas del amor o infieles?

Camilla Parker Bowles y el Príncipe Carlos. Foto: vanguardia.com.mx

Cómo sabes Camilla Parker Bowles sigue siendo la persona más odiada en Reino Unido debido a que se le acusa de ser la razón por la que Lady Di y el Príncipe Carlos se separarán, pero ¿qué sabemos acerca de su historia?, ¿realmente cometieron infidelidad y fueron víctimas del amor?, ¡aquí desmenuzamos este romance prohibido!

¿Camilla y Carlos realmente fuero infieles?

En La Verdad Noticias te recordamos que en el 2005 la madrina y prima del Príncipe Carlos, Patricia Mountbatten, reveló que:

“Carlos debería haberse casado con Camilla.”

Ya que aseguró que:

“Eran el uno para el otro y estaban preparados. Pero eso lo sabemos ahora, en su día no fue posible.”

Estas declaraciones las dio porque con la perspectiva del paso del tiempo, al final no pudieron resistirse a su amor, ya que desde el comienzo estaba enamorados y debido a que intereses de la familia del Príncipe Carlos, ambos fueron de alguna manera, condenados a casarse con personas que no querían, pero que para cuestiones de su imagen pública eran las correctas, lo peor de esto, es que Camilla Parker Bowles no ha sido perdonada, mientras que el futuro Rey sí.

Camilla Parker Bowles y el Príncipe Carlos. Foto: Glamour

Cabe recordar que Camilla Parker Bowles no solo fue señalada como un amante que no dejó en paz al Príncipe Carlos aun cuando estaba casado con Lay Di, también se le acusó de ser una madre y esposa que traicionó su matrimonio, pues había contraído nupcias con Andrew Parker Bowles, de ahí que su reputación fue mancha solo con infidelidad, y aunque el heredero del trono británico hizo lo mismo, él si fue perdonado.

En el 2005 el Príncipe Carlos y Camilla Parker Bowles se casaron, luego de 15 años del divorció que tuvo el hijo de la Reina Isabel II con Lady Di, pero aun así nadie puede perdonar la infidelidad de la hoy Duquesa de Cornualles; sin embargo, se ha perdido perspectiva, ya que, apegados a los hechos, este romance existió antes de que el esposo de ella y Lady Di llegaran a sus vidas, no son entonces ellos los protagonistas ¿de un amor verdadero que fue obligado a separarse?

Y respecto a la infidelidad de Camilla Parker Bowles, ¿realmente solo actuó ella sola?, no hay que olvidar que el Príncipe Carlos tuvo no solo que ceder sino querer y desear estar con ella en vez de quedarse con Lady Di, algo que también lo convierte en una persona infiel.

Finalmente, solo cabe recordar que tanto Camilla Parker Bowles como el Príncipe Carlos son tan responsables de la infidelidad que cometieron como víctimas de un sistema que los obligó a separarse, además de que son el mejor ejemplo de amor verdadero, pues pese a todo lo que han tenido que enfrentar se siguieron amando y hoy en día siguen juntos y enamorados, entonces ¿no se debería ver su historia como un cuento de amor con final feliz en vez de uno?

