Cambio de horario repercute en la salud

Son 22 años continuos que en México se realiza el cambio de horario desde 1996, esto con la finalidad de estar a la par del horario de Estados Unidos, asi como disminuir gastos en Luz y algunos otros beneficios que traen tener la luz del sol a ciertas horas del dia según políticos Mexicanos que han avalado la implementación de este horario.

¿Puede causar daños en la salud de los Mexicanos?

Al igual que en el horario de verano, cuando adelantamos una hora nuestros relojes, al atrasarlo, nuestro cuerpo es quien reciente y sufre ciertos cambios mientras se adapta el nuevo horario lo que puede desatar algunas molestia en la adaptación de horarios.

La recuperación del horario de invierno podría no solo no implicar un mayor descanso, sino más bien todo lo contrario, se ha comprobado que las personas se termina de adaptar en verano cuando ya están regresando al horario de invierno los que les causa cansancio, menos rendimiento laboral, y se da menos tiempo de ocio en las personas.

Efectos en la salud

El cambio de hora no solo puede causar estrés, irritabilidad y problemas de sueño, sino que está relacionado con un aumento de los suicidios, los accidentes de tráfico y la delincuencia.

La explicación a estos cambios y daños en la salud se dan debido que la luz es un regulador natural de nuestros procesos e incide directamente en la secreción de melatonina, la hormona encargada de regular el sueño. Lo habitual es que tardemos entre dos y tres días en reajustarnos. Sin embargo, entre tanto es posible que durmamos peor, experimentemos cambios en el estado de ánimo, y que nuestro rendimiento intelectual y físico disminuya, se estima que nuestra productividad se reduce en las dos semanas siguientes.

Los niños sufren mas el cambio de horario

Hay que tener presente que estos cambios lo padecen más los pequeños del hogar, si tienes hijos puedes estar acordándote del cambio de hora. Los niños son los que más notan el cambio horario y los que más tardan en acomodarse a la nueva hora.

Esto es así por dos motivos. Primero, porque los niños suelen seguir rutinas estrictas que hacen sus días predecibles y les dan seguridad. Y segundo porque para ellos, una hora parece un periodo de tiempo mucho más largo que para un adulto. Si sumamos ambas cosas, resulta que el cambio de hora es una alteración significativa de algo muy importante.

Como adaptarnos al cambio

Para adaptarnos más rapido al cambio de horario y no padecer en prologado tiempo cambios en la salud se puede intentar retrasar la hora a la que te vas a la cama quince minutos hasta el domingo. Trata de levantarte también un poco antes. No hacer ejercicio poco antes de acostarnos, ya que lo que le estaremos diciendo al cuerpo es que tiene que mantenerse activo. Pero no lo descartes, uno moderado te ayudará a aumentar los niveles de serotonina.

¿Cuando entra el cambio de horario?

La noche del sábado 27 al domingo 28 de octubre volveremos a retrasar el reloj y podremos dormir una hora más. Es decir, a las tres de la madrugada del domingo serán las dos.