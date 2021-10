Calcetines estirados, la tendencia para otoño de 2021

Ahora bien, para estar a la moda, debes saber que los calcetines estirados son tendencia para este otoño. A continuación te contamos en qué consiste la moda de los calcetines estirados, y por qué son tendencia para otoño 2021 según los expertos, además de los mejores tips, consejos y recomendaciones para combinar este tipo de calcetines como los mejores expertos en moda.

Los calcetines estirados: la nueva tendencia del otoño

Si bien hasta hace algunos años las tendencias marcaban esconder los calcetines, lo cierto es que actualmente los calcetines estirados están de moda, y si quieres seguir las tendencias, lo mejor que puedes hacer es aprender a combinarlos y subírtelos lo más arriba que puedas.

Todas las tendencias pasajeras pueden pasar de moda: como por ejemplo la estética hipster o los pantalones pitillo. Pero lo cierto es que siempre vuelven, y dependiendo de cuanto lleguen a masificarse, pueden volverse más o menos populares durante varias temporadas, o incluso durante varios años.

Esto es lo que está ocurriendo en la actualidad con los calcetines estirados, que no sólo son populares en los meses de verano, sino que seguirán marcando con fuerza las tendencias de este otoño en moda masculina y femenina.

Se llevan los calcetines estirados, altos, subidos y muy altos, como los que podemos ver en UO, siendo aquellos con motivos originales y divertidos los preferidos por todos aquellos que suelen seguir las tendencias.

Estos calcetines están de moda actualmente entre todos los sectores de la sociedad, si bien hace algunos años parecía una tendencia exclusiva reservada a los jóvenes de la cultura hip hop, raperos o skaters, así como también para los deportistas. Pero en la actualidad esta tendencia se ha impuesto en el mundo de la moda, e incluso son muchos los hombres maduros que suelen vestir de manera formal que se han animado a utilizar calcetines estirados para complementar sus looks y acercarlos a lo que marcan las tendencias.

Realmente, los expertos en moda tienen claro que tampoco es una tendencia tan sorprendente si tenemos en cuenta que la ropa de los años noventa y el vestir de las anteriores generaciones han marcado las pautas de la moda contemporánea.

De hecho, hace bastantes años los calcetines blancos ya se llevaban "altos" con los tenis de aquella época. El clásica diseño retro con las tres rayas horizontales en tonos azules y rojos sin duda marcó toda una época, y en la actualidad ha vuelto de la mano de las marcas más populares y lujosas, tanto que incluso firmas de prestigio como Gucci han lanzado al mercado sus propios modelos de calcetines estirados retro.

Según los expertos, por norma general, los diseños más demandados son los blancos de estilo deportivo, tanto en hombres como en mujeres, y con los logotipos en lo alto de la caña del calcetín.

En cuanto a la forma de llevarlos, lo primero que los expertos recomiendan tener en cuenta para no parecer que vamos disfrazados cuando lucimos este tipo de calcetines es no arriesgar demasiado y equilibrar el look de manera eficiente si vamos a apostar por este tipo de calcetines. Para conocer mejor los consejos clave para combinar todo tipo de calcetines como los expertos, puedes echar un vistazo a este artículo de mentendencias.com/reglas-basicas-para-combinar-tus-calcetines-a-la-perfeccion/, dónde encontrarás todas las claves que debes conocer para poder escoger tus calcetines con las mejores garantías.

A partir de aquí, realmente los expertos recomiendan hacer caso a nuestro sentido común. No importa que tengamos 20 años o 35, si vamos a acudir, por ejemplo, a una entrevista de trabajo, los calcetines no deben ser la prenda más llamativa de nuestro estilismo. De esta manera, una buena alternativa para sacar el mayor partido posible a este tipo de calcetines y conseguir looks originales y diferentes pasa por combinar este tipo de moda con nuestro ocio y nuestro tiempo libre. Así podremos combinar los calcetines como queramos sin tener miedo a equivocarnos con nuestros estilismos.

Si quieres llevarlos en momentos formales, una buena alternativa será combinarlos con pantalones chinos o con vaqueros tobilleros, siempre que vayamos a usarlos en entornos formales pero con códigos de vestimenta relajados.

Para los momentos de ocio y tiempo libre, una de las mejores alternativas para combinar este tipo de calcetines pasa por escoger ugly sandals con calcetines altos al más puro estilo guiri, ya que realmente es una tendencia que puede marcar la diferencia, y que actualmente siguen las personas que entienden de moda.

Para combinar bien los calcetines estirados, también es importante tener en cuenta que debemos lucirlos con estilos relajados y deportivos, dejando de lado al formalidad. Como excepción podemos combinarlos con mocasines si somos realmente atrevidos y nos encanta marcar tendencias.

Asimismo, más allá del estilo, si queremos llevar de manera acertada este tipo de calcetines subidos, será básico que los llevemos a la altura del gemelo y sin llevarlos hasta la rodilla, que debemos dejar a la vista. Ten en cuenta que no son medias de fútbol, sino calcetines casuales y estilosos.

Por otro lado, resulta fundamental prestar mucha atención al equilibrio de prendas dentro de todo el look. De esta manera, los expertos recomiendan que, aunque puede quedar genial combinarlos de manera eficiente con el resto de prendas (por ejemplo, vistiendo todo en color blanco), siempre será una mejor alternativa el dar protagonismo a los calcetines y dejarles destacar por ser muy coloridos, por combinarlos bien con las deportivas o tenis o por escoger diseños divertidos y con mensajes y atrevidos.

Finalmente, a la hora de aplicar la tendencia de los calcetines estirados o cualquier otra tendencia vanguardista a nuestros estilismos, debemos tener en cuenta qué es lo que realmente nos favorece más y aquello que llevamos más a gusto. Quizá un look nos queda genial pero no es lo más favorecedor para nuestro tipo de vida, con lo que sin duda, debemos tener esto en cuenta también a la hora de adaptar la tendencia de los calcetines estirados a todos nuestros outfits.