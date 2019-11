Calcetas de Pata de Gallo, el último grito de la moda

La verdad es que el Internet nunca deja de sorprendernos; las tendencias más locas y extravagantes se apropian de las redes sociales y se abren paso en el mundo de la moda, como estas divertidas y graciosas calcetas de pata de gallo, ¡ideales para esta temporada invernal!

Junto con suéteres, sacos, gorros, bufandas y guantes, las calcetas forman parte del kit esencial de invierno, y si bien la mayoría optamos por colores lisos o diseños básicos, hay quienes apuestan por los looks más atrevidos y fuera de serie, si no nos crees, ¡sólo echa un vistazo a las siguientes fotos!

Luego de su lanzamiento, por parte de la compañía norteamericana ‘The Found’, tener pata de gallo se convirtió en el último grito de la moda, pues inspirados en gallos, gallinas o hasta avestruces, lanzaron un nuevo modelo que se robó el corazón de muchos.

Gracias a su peculiar diseño, es posible crear un efecto visual verdaderamente sorprendente, el cual, combinado con el fondo adecuado, podrá engañar a más de uno.

Por supuesto que miles de personas alrededor del mundo no perdieron el tiempo y adquirieron sus propios pares para compartir a través de las redes sociales curiosas y creativas fotografías presumiendo sus nuevas adquisiciones, y nosotros solo podemos decir: ‘¡Gracias!’.

Si tu tambien quieres adquirir las tuyas, puedes obtenerlas a través de Amazon, en donde las encontrarás con un precio entre los 6.99 y 9.99 dólares (es decir, entre 134.39 y 192.06 pesos mexicanos), según el diseño que selecciones.

Te puede interesar: Ropa virtual, la última tendencia de la moda

Ahora bien, que si quieres sacarle una sonrisa a alguien, también se pueden convertir en el regalo navideño ideal. Así que ya lo sabes, protégete del frío de una forma muy divertida o hazle el día a alguien más con estas peculiares calcetas de pata de gallo.

Fuente: El Universal.

Únete a nosotros en Instagram