Calaveras literarias chistosas para maestros

Las calaveras literarias son una de las tradiciones más queridas de México y se caracterizan por ser parte de las costumbres de las celebraciones del Día de Muertos, aunque algunas personas crear estos escritos especiales durante todo el año.

Estas composiciones en verso son parte esencial del Día de Muertos, por lo que los maestros no dejan fuera el buen humor al momento de crearlas para hacer más amena la enseñanza y transmitir el amor por esta tradición a sus alumnos.

¿Qué son las calaveritas literarias y cómo se hacen?

Para quienes desconocen qué son las calaveras de Día de Muertos, se trata de composiciones o poemas con un toque de humor respecto a la muerte que hacen del día de los fieles difuntos más ameno y agradable.

Estos poemas son una especie de epitafio gracioso que se "burla" de las personas como si estuvieran muertos o como si La Muerte estuviera viniendo por ellos, por lo que no debes olvidar mencionar a la muerte al escribirlas.

Cuando prepares tu calaverita, utiliza rimas consonantes pero no las cuentes con los dedos, cántalas. Escribelas con cariño y humor, mencionando las caracteristicas que definen a la persona sobre quien escribes pero termina con un final inesperado.

Calaveras literarias chistosas con nombres de personas

Algunos de los mejores ejemplos de calaveritas literarias incluyen el nombre de la persona sobre quien se desee escribir. Ya sea para dedicar a un maestro o compañero de clase, el personalizar una calaverita hace que ese regalo sea especial. ¡Mira algunas ideas!

Calaverita a Maricarmen

A mi amiga Maricarmen

que la flaca se llevó

por andar en la parranda

en la fiesta y el danzón.

Tan alegre Maricarmen

que a la flaca conquistó

con su gracia y alegría

con su baile, con su son

y por ello no dudó

en cargar con sus huesitos

y llevarla a un pachangón.

Hoy mi amiga Maricarmen

muy feliz se va a bailar

con su amiga la huesuda

que no para de gozar

de una chela bien helada

cuando dejan de bailar.

Calaverita a Eduardo

Esta es una calaverita para Eduardo

No sabemos donde estará este día

No lo vemos ni pintado en un cuadro

Tal vez la calaca acabó con su vida.

Lo estamos buscando por todos lados

Y la calaca respondió a nuestro pedido

Dijo de Eduardo seguiremos separados

Pues ya murió sin haberse despedido.

Calaveras literarias cortas

Calaveras literarias cortas

Además de compartirte algunas calaveritas literarias para niños te ayudamos a crear algunas calaveritas cortas especialmente dedicadas a los maestros para soprenderlos con un toque de humor durante el Día de Muertos 2021.

Calaverita para aprender en casa

Los maestros en cuarentena

ya no quieren dar clases

desde su casa envían

actividades con enlaces

La huesuda no hizo, la tarea de español

y a todo los maestros, los llevo al panteón

Calaverita para los maestros enojones

La catrina que coqueta se volvió

Resulto ser que le agrado el profesor Osvaldo

Pobre Prof. no sabe la que le espera

Hasta al profesor un verso le escribió

Anda muy enamorada que ni cuenta se dio que el profesor

Tiene un genio de la tostada

Calaverita al director

Estaba el director en su compu escribiendo

Cuando llego la calaca y le dijo que estás haciendo

El director le contesto el reglamento escolar

Y la calaca le dijo eso no quiero escuchar

No me lleves calaquita que no ves que aun trabajo

Por eso te ando llevando porque no me haces relajo

Ahora el dire está sentado en una tumba del panteón

Mientras la calaca se quedó de director

Estas son algunas de las calaveritas literarias para maestros que te harán disfrutar al 100 de las tradiciones del Día de Muertos en las que se unen mexicanos de todas las generaciones.

