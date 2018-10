Calabaza; el color de moda de esta temporada

En muchos lugares del país y en varias partes del mundo, con la llegada de octubre se da la bienvenida a prendas como sweaters, en fin; algo más abrigado. Pero en este mes también es el momento en el que comenzamos a pensar en qué debemos ponernos para cambiar con la temporada y te decimos como es que el color calabaza se apoderó de la tendencia de este mes y en próximos días.

Octubre es un mes en el que se empieza a pensar en las fiestas de Halloween, por las casas y comercios no nos extraña ver uno que otro personaje relacionado a la escabrosa celebración, y es precisamente inspirada en los colores que adornas estas fiestas, la moda a volteado a ver al color calabaza para engalanar esta temporada, colándose así al universo del fashion.

Calabaza; el color de moda de esta temporada.

No es coincidencia que los youtubers favoritos, y mejor aún este color se apoderó el street style del fashion month, además de las cuentas de mis stylists preferidas en Instagram. Aunque existen quienes piensan que ese color solo es para cierto tipo de color de piel, silueta, o un montón de cosas que nada que ver con la nobleza de este color, por eso te decimos lo que expertos aconsejan para sacar el máximo provecho a este color.

El color calabaza es más fácil de combinar de lo que todos piensan.

La fashion stylist Andy Fareman; señala que aunque pareciera exclusivo este color, o bien, difícil de combinar, lo cierto afirma, es que es nada difícil: “El color calabaza es más fácil de combinar de lo que todos piensan. Dependiendo de cómo lo combinemos nos puede dar como resultado looks completamente diferentes. Si le sumamos colores tierra lograremos un look clásico, ideal para combinar con estampas escocesas. Si en cambio lo combinamos con blanco, entonces resultará es un look mucho más moderno y si a este combo le sumamos lentes cat eye ya estamos listas para fashion week. En cambio, el total look calabaza crea un outfit minimal y effortlessly chic, como los que vimos en las calles de Paris.” Señaló.

No te quedes fuera de temporada y corre por este color.

Te puede interesar

Así que si nunca haz usado este color, aprovecha que está en tendencia y además que puede ser un buen reto para probarte a ti misma la capacidad que tienes para crear outfits propios siguiendo lo marcado por la moda de hoy