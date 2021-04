Café frappé, la bebida que puedes hacer con una receta de 3 pasos

¿Quieres un café frappé?, aquí te compartimos una receta para que lo hagas en casa, es una bebida deliciosa que es muy fácil de hacer, y lo mejor es que lleva chocolate, así que si eres un verdadero amante de este ingrediente, ¡no te podrás resistir!

Receta de café frappé con chocolate

Esta bebida está llena de sabor y será perfecta para darle un toque refrescante a tu dia, recuerda que respecto al líquido que uses para hacer esta receta de café frappé puede ser leche de vaca, agua o hasta tu bebida vegetal favorita.

Si te encanta el café, en La Verdad Noticias te recomendamos prepararte el Dalgona Coffee o un postre de café, es una receta sin horno que solo lleva 4 ingredientes.

Ingredientes:

1 taza de leche fría

4 cucharadas de almíbar de café

2 cucharaditas de salsa de chocolate

1/2 cucharada de extracto de vainilla

2 tazas de hielo

Canela en polvo al gusto

Foto: expogourmetmagazine.com

Preparación:

Para comenzar con esta receta de café frappé tienes que colocar en el vaso de la licuadora la leche, el almíbar, la salsa de chocolate y el extracto de vainilla, luego mezcla a velocidad media por 10 segundos.

Ahora, pica el hielo y colócalo al fondo de los vasos que usarás para servir esta bebida refrescante.

Después, coloca el café frappé en los vasos y decora con canela en polvo y crema batida.

Recuerda que en esta receta, el endulzante es el almíbar de café, y puedes o no añadirlo, y en caso de que no lo consigas en la tiendas puedes hacerlo tú mismo, sólo tienes que caramelizar en una olla 4 cucharadas de azúcar con dos de café y listo, ¡ya podrás usarlo!, y no podrás negarte a su sabor irresistible.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Con información de mdzol.com