Café: esto le pasa al cuerpo si se deja de consumir diariamente

El mundo parece dividirse en dos tipos de personas: aquellas que no pueden sobrevivir sin su taza de café todas las mañanas y aquellas que no toleran sus efectos en el cuerpo o bien les desagrada su sabor. Lo que sí es cierto es que abusar de esta bebida no es nada bueno, ya que si te pasas con las dosis puedes sufrir una crisis de ansiedad.

Por otro lado, un estudio de la Universidad de Harvard reveló que el consumo de café puede ayudar a mejorar la memoria. Por lo que muchas personas acostumbran a beber al menos tres tazas de café al día. No obstante, a pesar de sus bondades, caer en excesos y malas prácticas puede perjudicar al organismo.

Si de verdad estás pensando en cortar de cero su consumo, el rotativo británico 'Reader's Digest' ha elaborado una lista con los cambios que empezarás a experimentar cuando dejes de tomarlo y optes por otras bebidas más sanas como el té. Recuerda que esto te resultará especialmente positivo si padeces episodios de ansiedad o últimamente te encuentras más nervioso de lo normal.

Lista de cambios que te pasarían si dejas de beber café diario

Puedes ganar peso

El café es un excelente supresor del apetito, de ahí que si estás acostumbrado a tomar una buena taza todas las mañanas es posible que si lo dejas sientas con más intensidad la tentación de llevarte algo a la boca antes de la comida.

Dormirás mejor

A pesar de que al principio será un poco incómodo pasar tantas horas sin tu dosis de cafeína diaria, a la larga podrás dormir más, especialmente si destierras de tu dieta el clásico café de por la tarde. Un estudio llegó a la conclusión de que la ingesta de cafeína hasta seis horas antes de meterte en la cama puede interrumpir tu ciclo del sueño.

Te dolerá más la cabeza

Cuando dejas de tomar café, privas a tu cuerpo de adrenalina y dopamina, las hormonas que ejercen de estimulantes naturales y te mantienen despierto. Por contra, la ausencia de cafeína produce que se genere adenosina, la hormona que produce sensación de cansancio, provocando un dolor de cabeza.

Mejorarás tu salud dental

El café es un líquido muy ácido y es uno de los mayores responsables del daño al esmalte dental. Si eliminas la cafeína protegerás a tus dientes mucho más, de ahí que luzcas un blanco mucho más intenso y brillante.

Peor concentración

Los primeros días en los que dejas de tomar café se te harán muy cuesta arriba debido a que te sentirás fatigado e irritable, pero también poco atento. Para contrarrestar esta pérdida de concentración, un estudio de 2014 publicado en el 'British Journal of Psychology' demostró que mascar chicles de menta ayuda a mantener al cerebro en alerta y concentrado.

¿Qué contiene el café?

Café de grano.

Los componentes principales que ejercen tales efectos son los compuestos fenólicos, cafeína, diterpenos, trigonelina y melanoidinas. Estos compuestos son más altos en las semillas de café verde, y junto con los taninos, lignanos y antocianinas determinan significativamente la calidad, el aroma y el sabor del café.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerse informado con las noticias de hoy!