Café descafeinado o bebidas con superalimentos ¿Cuál es más saludable?

Mucha gente está cambiando el café por bebidas alternativas, debido a las preocupaciones por los efectos de la cafeína en la salud. Sin embargo, pocas personas saben que un café descafeinado podría ser más saludable que otros superalimentos.

El consumo de café se ha vinculado con un menor riesgo de sufrir ciertas enfermedades, incluidas las coronarias y algunos tipos de cáncer. Pero a medida que nos volvemos más conscientes de la relación entre la dieta y la salud, se está culpado con más frecuencia a la cafeína de la ansiedad y los problemas del sueño.

Si además de conocer los pros y contras del café, te gustaría conocer otras alternativas saludables, a continuación La Verdad Noticias te comparte los beneficios de cambiar la cafeína por un descafeinado y otras opciones con superalimentos.

¿Qué son las bebidas descafeinadas alternativas?

Café descafeinado vs bebidas con superalimentos

Las bebidas descafeinadas alternativas al café prometen llenar de energía a las personas sin ponerlos nerviosos y cuyos ingredientes incluyen antiguas hierbas medicinales y los llamados “superalimentos”.

En algunas cafeterías además de los cafés con leche tradicionales, se ofrecen lattes de remolacha, cúrcuma y maca. El ginseng y la moringa son otros ingredientes que se comercializan como alternativas saludables al café y que también dan un impulso de energía.

Muchos de estos ingredientes contienen compuestos bioactivos vegetales que, al ser consumidos, pueden influir en la salud.

Superalimentos utilizados en los descafeinados

Descafeinados con superalimentos

Algunos de los beneficios de los superalimentos que se buscan añadir en los descafeinados son:

La maca peruana

Está elaborada a partir de la raíz del mismo nombre, que generalmente se agrega en forma de polvo a la leche. Sin embargo, la maca no te dará un impulso de energía como el café. Tampoco se puede esperar que un latte de maca sea más saludable que el café.

El ginseng

El ginseng, otra planta tradicionalmente utilizada como medicina, también se ha convertido en un ingrediente popular para los sustitutos del café. El ginseng es un estimulante que puede tener efectos similares a la cafeína. Hay algunas investigaciones que sugieren que podría tener efectos preventivos, especialmente en el caso de enfermedades infecciosas y, también en la prevención de algunos tipos de cáncer.

La cúrcuma

Del mismo modo, algunos estudios han demostrado beneficios para la salud relacionados con la cúrcuma. Expertos explican que es poco probable que los beneficios para la salud de la cúrcuma se encuentren en las cantidades añadidas a un café con leche.

La moringa

La moringa tiene un alto contenido de proteínas y fibra, vitaminas y minerales, y tiene una amplia gama de fitoquímicos bioactivos, algunos de los cuales se han relacionado con ayudar a prevenir la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardíacas. Pero es poco probable que un latte de moringa produzca alguno de estos beneficios.

Café descafeinado, la mejor opción

Al no haberse comprobado que el consumo de las alternativas a la cafeína aumentan el nivel de energía, los investigadores se preguntan por qué quienes quieren renunciar a ella no optan simplemente por un café descafeinado. Pero resulta que no hay una respuesta simple. Los lattes de cúrcuma, maca y moringa contienen dosis demasiado pequeñas de estos ingredientes para que sean beneficiosos para la salud, e incluso podrían causar efectos secundarios de los que aún no sabemos.

Se necesita mucha más investigación sobre estas cosas antes de que las consumamos como bebidas saludables. Si quieres un café sin cafeína, la mejor opción es un café descafeinado.

