Cabello: mechas y efectos de color que serán TENDENCIA este 2021

Las mechas melting son una tendencia irresistible del 2021. Foto: salonamaliabarros.es

¿Quieres un verdadero cambio de look para el 2021?, lo único que tienes que hacer es aplicar en tu cabello las tendencias que estarán de moda este año, así no solo vas a renovarte, también será la envidia de todas, por eso, aquí te compartimos los efectos de color y mechas que serán las más solicitados en las próximas temporadas, ¿te animas a llevarlas?

Efectos de color y mechas para el 2021

Holiday hair

Esta técnica hará magia con tu cabello, es una tendencia que se centra en simular el tono natural con algunos reflejos dorados, en esta se combinan varias prácticas de efecto de color para poder conseguir una gradación perfecta desde raíz, ¡te verá increíble!

Holiday hair. Foto: Heraldo de México.

Mechas melting

Este efecto de color te permitirá tener una transición de tonos ideal, el mejor de sus beneficios además de realzar tu belleza es que no necesita de mucho mantenimiento, así que no tendrás que preocuparte tanto por los retoques, pues suele fundirse muy bien con el tono natural de tu melena, lo que te dará un look perfecto para impresionar a todos este 2021.

Mechas melting. Foto: revistacoiffure.com

Rubios metalizados

Esta tendencia a cobrado mucha fuerza y se prepara para impactar en el 2021, se basa en una mezcla de tonos rubios cálidos y fríos con la técnica balayage lo que aporta al terminado del cabello mucha luminosidad, generalmente se combinan los colores grises metálicos, dorados y platinos, ¿te atreves a cambiar tu look con estas mechas?

Rubios metalizados. Foto: El Heraldo de México

Rubio mushroom

Si te encantan los colores marrones o ceniza, este efecto de color será ideal para ti, pues se enfoca en usar estos tonos para dar al cabello dimensión y densidad, se caracteriza por llevar las puntas cenizas y la raíz oscura.

Rubio mushroom. Foto: Heraldo de México.

Rubios con pasteles

Si te gustan los colores de fantasía, esta tendencia de efectos de color será tu favorita, pues se centra en la mezcla de rubios en colores como el azul, lila, rojos suaves y rosas, ¡se ve espectacular!

Rubios con pasteles. Foto: Heraldo de México.

Con información de Heraldo de México.