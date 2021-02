Cabello fino: 6 ERRORES que impiden lucir una melena abundante

¿Tienes el cabello fino?, este tipo de pelo no es fácil de llevar, especialmente si se quiere lucir una melena abundante, aunque eso no significa que sea imposible, solo tienes que aplicar los tips correctos y por supuesto, evitar a toda costa los siguientes errores en los que muy probablemente ya has caído, así que lee muy bien y ¡sigue las recomendaciones!

Errores comunes en los cabellos finos

Llevar melenas XL

El look de cabello largo no es el mejor para las melenas finas, así que tienes que ser más atrevida e intentar más looks, al respecto el CEO del salón In-Viso Hair Design, Gema Eguiluz, asegura que lo mejor es llevar un bob recto o con:

"…capas largas para conseguir más volumen, textura y densidad, es el corte más adecuado."

En caso de que no se desee llevar el cabello al nivel de los hombros, se puede optar por una melena XL donde las capas comiencen al nivel del mentón, así lo sugiere Raquel Saiz de Salón Blue, y destaca:

“…y mejor si también la ondulamos.”

Tener el flequillo incorrecto

Las celebridades han puesto de moda los flequillos, y aunque casi a todas les quedan bien, en el caso del cabello fino se debe tener cuidado con la elección, y de acuerdo con el estilista del salón Jose Garcia Peluqueros, Jose Garcia, lo mejor es llevar uno desfilado y largo, señala además que perfecto para las caras redondas porque las alargas y en el caso de las largas, las hace parecer más cortas, así que será siempre un acierto que debes añadir a tu look.

Luce una melena más abundante con cortes más arriesgados. Foto: allthingshair.com

Tener una dieta desequilibrada

Si quieres tener un cabello más fuerte y menos fino la buena alimentación es clave, así lo indica la farmacéutica y responsable de comunicación de Nuggela & Sulé, Teresa Climent, quien ha señalado que cuando el pelo se ve de medios a puntas muy fino y se parte fácilmente, es necesario aplicar tratamientos para fortalecer la fibra capilar directamente, pero además consumir nutrientes específicos que aporten al organismo vitamina C, azufre y zinc, los cuales te ayudarán a tener una melena más densa, y los puedes obtener de los siguientes alimentos:

Naranjas Limones Espárragos Espinacas Carnes Pescados blancos y azules

No aplicar protectores térmicos

Si sueles peinarte con herramientas de calor, es necesario que protejas tu cabello, solo así puedes evitar que se dañe, además, la titular de Arbosana Farmacia, Rocío Escalante, sugiere cepillar todos los días el cabello, pues así se:

“…ayuda a estimular la circulación sanguínea y eliminar los cabellos muertos."

No animarte a llevar las mechas californianas

En La Verdad Noticias, te revelamos que este look añade mucho volumen al cabello fino, y el estilista del salón David Künzles, Paul Tudor, lo confirma, pues señala que las mechas:

“…contribuyen al objetivo 'melena con volumen' ya que crean efectos visuales interesantes.”

Con información de Hola.