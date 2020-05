COVID-19: ¿una enfermedad que se podría volver endémica?

COVID-19 se podría convertir en un virus endémico. Foto: www.shutterstock.com

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Michael Ryan, aseguró que el coronavirus COVID-19 se quedará entre la humanidad ya que se podría convertir en otro virus endémico, además pidió realismo al mundo que quiere volver pronto a su vida normal, pues asegura que no se puede decir con exactitud cuando dejará de atacar la enfermedad.

¿Qué es un virus endémico?

De acuerdo con la definición de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, esto significa que el virus del COVID-19 se mantendrá de forma habitual, pues señala que es:

“...un agente infeccioso en una población de un área geográfica”.

Pero “endémico”, no es el único término que maneja, también se puede encontrar el “hiperendémico”, el cual indica que el virus en cuestión se mantiene persistente en altos niveles.

Por otro lado, y de forma más concisa, la especialista en enfermedades infecciosas de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, Rosalind Eggo, indicó que una infección endémica:

“...está presente en una zona de manera permanente, durante todo el año, todo el tiempo, año tras año”.

Otros términos relacionados con el COVID-19

Para comprender mejor lo que está sucediendo en el mundo con el COVID-19, es importante conocer lo que significa, epidemia y pandemia, la primera señala que hay un punto máximo de casos que luego disminuyen, mientras que la segunda se refiere a una epidemia que tiene presencia en todo el mundo y casi al mismo tiempo.

Michael Ryan, indicó que si el COVID-19 se vuelve endémico eso no quiere decir que no se pueda controlar, y puso como ejemplo caso del VIH, el cual viven entre la población y tienen tratamientos específicos que ayudan a mejorar la salud y vida de quienes lo padecen, pese a que aún no hay una vacuna ni cura, ¿será este el destino del nuevo coronavirus?

Otro claro ejemplo de lo que sucede con los virus endémicos es el de la varicela, la cual lleva siglos conviviendo con la humanidad, y de no tratarse puede llevar a la muerte, así lo indican los CDC de los Estados Unidos.

La malaria o el paludismo otra infección endémica con la que se lleva luchando durante años, es provocada por parásitos del género Plasmodium y se contagia cuando el mosquito hembra Anopheles infectado con el virus pica a una persona.

La vacuna para la malaria si existe, aunque solo protege a los niños y de forma parcial, fue desarrollada en el año 2015, respecto a la cura, aún no ha sido encontrada.

