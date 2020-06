COVID-19: secuencia genómica podría prevenir la segunda ola de contagios

Secuencia genómica del COVID-19 es crucial para combatir la segunda ola de contagios. Foto: biotechmagazineandnews.com

La secuencia genómica del virus COVID-19 podría ser la respuesta que el mundo está buscando para dar fin a la pandemia, cuyo foco principal se ha convertido en estas últimas semanas en el continente americano, mientras que los países que ya superaron la primera ola de contagios temen por enfrentar una segunda, luego de que han levantado las normas de restricción de la cuarentena.

Genoma del COVID-19 podría evitar segunda ola

Muchos países en Europa se encuentran en la fase 4, que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), es la más grave ya que se presenta una segunda ola de infectados la cual es mucho más intensa y letal que la anterior, por ello científicos se unen para decifrar el genoma del COVID-19 y por fin darle una cura a la pandemia que ha puesto en cuarentena millones de personas en el mundo.

Ante ello, un estudio realizado por el bioinformista del Laboratorio de Salud Pública de la Unidad de Diagnóstico Microbiológico con sede en el Instituto Peter Doherty para Infección e Inmunidad en Melbourne, Torsten Seemann, muestra las secuencias genéticas de al menos tres cuartos de los casos de COVID-19 que se han presentado en aquel estado de norteamérica, al respecto declaró:

“Sin la genómica y sólo entrevistando, nunca podría encontrarse de dónde provino el contagio”.

Genoma del COVID-19 en personas infectadas puede ayudar a identificar el origen de cada contagio. Foto: www.paho.org

La secuencia genómica podrá revelar si una persona infectada enfermó por un contagio en su misma región o si fue infectado fuera de esta, ya que el virus muta en cada región que se expande, y en cuanto las fronteras dejen sus puertas abiertas serán la clave para indicar de dónde está llegando el virus.

Aunque no todo es buena noticia, ya que estos análisis presentan fallas, ya que no todos los países lograron tomar notas de toda su población con las medidas rigurosas con las que el equipo de Seeman lo hizo, además los pacientes sin síntomas evidemente no fueron identificados y por ello no se encuentran sus genomas.

Es así como la secuencia genética se ha transformado en una opción aunque con riesgo y error en otra herramienta que ayuda o por lo menos brinde apoyo a los países que han dejado la cuarentena y buscan evitar la segunda ola, ahora que todos irá volviendo a la normalidad.

