COVID-19: pacientes inmunodeprimidos podrían padecerlo de forma persistente

Un estudio reciente asegura que el COVID-19 tiene potencial en pacientes inmunodeprimidos para ser una infección persistente, y lo ha demostrado con el caso de un hombre de 45 años que vive con esta condición y que lamentablemente se infectó con el nuevo coronavirus, en La Verdad Noticias ¡te damos los detalles!

De acuerdo con la revista médica que ha publicado el estudio, en general los pacientes inmunodeprimidos pueden eliminar fácilmente el COVID-19; sin embargo, el nuevo coronavirus puede convertirse en una infección persistente para ellos.

Ha sido The New England Journal of Medicine quien publicó el estudio donde se analizó a un hombre de 45 años de edad que padece de síndrome antifosfolípido severo que suele causarle hemorragia alveolar difusa y que era tratado de forma intermitente con:

Eculizumab

Ciclofosfamida

Anticoagulación

Rituximab

Glucocorticoides

Este paciente fue hospitalizado con fiebre, y recibió el diagnóstico de COVID-19 por PCR desde el día 0, de ahí que se le suministró el antiviral Remdesivir en un ciclo de 5 días, recibiendo, además, por temor a una hemorragia alveolar difusa la dosis de glucocorticoides, teniendo el alta el quinto día sin que requiriera oxígeno suplementario.

De acuerdo con el estudio, el paciente se mantuvo en cuarentena desde el día 6 al 68, donde tuvo que ser hospitalizado en tres ocasiones por disnea, fatiga o dolor abdominal teniendo como diagnóstico COVID-19, de ahí que los médicos se alertaran por la recurrencia de la infección respiratoria.

Para el día 150, dando por tercera vez positivo a COVID-19, el hombre de 45 años de edad tuvo que ser entubado por hipoxemia; sin embargo, todo empeoró, pues la infección permitió que creciera el Aspergillus fumigatus, y aunque fue tratado con antifúngicos y Remdesivir, el paciente murió por insuficiencia respiratoria y estado de shock el estado 154.

Finalmente, el estudio concluye que realizaron ensayos cuantitativos de carga viral de COVID-19 en muestras de esputo y nasofaríngeas en plasma, y ante esto declaró:

“Los estudios de infectividad viral confirmaron virus infeccioso en muestras nasofaríngeas de los días 75 y 143.”

Por lo que, confirman que los pacientes inmunodeprimidos podrían tener COVID-19 de forma persistente y peligrosamente mortal.

