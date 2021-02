COVID-19: genes neandertales dan protección contra el virus

Un estudio revela que podrías sobrevivir al COVID-19 gracias genes de los antepasados neandertales, aun cuando vivan un caso grave del virus, ¡asombroso!

Genes neandartales son más fuertes ante el COVID-19

Fue la Universidad de Posgrado del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa quien realizó el estudio con ayuda del Instituto Max Planck de Biología Evolutiva en Alemania, quienes identificaron que hay genes del cromosoma 12 que puedes disminuir las posibilidades de que una persona enferme fatalmente de COVID-19, ¡impactante!

Genes neandartales son más eficaces contra el COVID-19. Foto: www.discovermagazine.com

Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) publicó el estudio donde se revela que la variante de dichos genes pudo ser transmitido a los seres humanos hace 60 mil años cuando se mezclaron neandertales y humanos modernos, ¡inimaginable!

Ante esto el estudio revela que los genes pueden influir en la capacidad del cuerpo de contraer el COVID-19, pues pueden dan protección y evitan que el paciente en cuestión sudra de un caso más grave, pero eso no es todo, también disminuye en un 22 por ciento el riesgo de que tras salvarse del virus se necesiten cuidados intensivos.

Al respecto, el científico del Instituto Max Planck, Svante Pääbo, señaló que es muy sorprendente que aun cuando ya pasaron 40 mil años desde la extinción de los neandertales:

“…su sistema inmunológico todavía nos influye tanto de forma positiva como negativa."

Además, explicó que el efecto de protección de los genes neandertales consiste en que son más eficientes, así que combaten mejor el COVID-19 y evitan que se corran riesgos más peligrosos.

Por último, el estudio señaló que al igual que estos genes están funcionando ante el COVID-19, pudieron ser igual de efectivos ante otras enfermedades provocadas por virus en la época de los neandertales, así que, ahora ya lo sabes, tu pasado genético podría ser crucial para superar el temido virus, ¡cuídate!

Con información de El Universal.