COVID-19 causa más daño en los pulmones que fumar tabaco en exceso

Descubre que tan grave es el daño pulmonar causado por el COVID-19. Foto: consalud.es

¿Qué tan grave es el daño que provoca el COVID-19 en los pulmones?, en La Verdad Noticias te lo decimos, ¡una experta lo demostró con radiografías de tórax!

El daño pulmonar que deja el COVID-19

La profesora asistente de la Universidad Técnica de Texas, Brittany Bankhead-Kendall dio a conocer lo grave que es daño que sufren los pulmones luego de una infección de COVID-19 comparando radiografías del sistema pulmonar de personas sanas con las de fumadores y pacientes del nuevo coronavirus, y declaró que el de estos últimos se ven peor que los más severos por consumo de tabaco que alguna vez se hayan visto, pues declaró que los pulmones que enfrentan la enfermedad:

“...colapsan. Y se coagulan. Y la falta de aire persiste y no para.”

Además, señaló que aun cuando la mortalidad es “horripilante” lo más difícil es lo que enfrentan aquellos que superan el COVID-19, pues el daño en sus pulmones será un enorme desafío en el futuro.

Radiografías de tórax donde se muestra el daño pulmonar. Foto: Twitter @DrEricDing

Brittany Bankhead-Kendall, informó que del 70% al 80% de los pacientes asintomáticos sufren de daño pulmonar tras el COVID-19, pues advierte que aunque muchas personas que no presentaron síntomas aseguran estar completamente sanos, luego de realizarles una radiografía de tórax, advierte que:

“...se ve realmente mal.”

Para entender las radiografías comparadas se debe considerar lo siguiente:

Los pulmones que se vean negros en la radiografía están sano, limpios y llenos de aire.

Los fumadores presentan líneas blancas en los pulmones debido a que hubo congestión y cicatrización.

Pacientes que padecieron COVID-19 muestran pulmones casi completamente blancos en las radiografías lo que indica daño severo.

Ante esto, la experta advirtió que incluso si no sientes malestar pulmonar en el momento, las radiografías de tórax no mienten y señalan que en el futuro habrá complicaciones de salud por el daño en los pulmones, de ahí que solicita evitar por completo el contagio del COVID-19, pues aun cuando se sobreviva o no se presenten síntomas, el nuevo coronavirus dejará huella en el sistema pulmonar, y eso hará posible:

“...algunas complicaciones graves que te hagan muy difícil volver a tu funcionamiento inicial.”

Con información de Milenio.