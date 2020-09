COVID-19 causa accidentes cerebrovasculares en casi 2 de cada 100 pacientes

Una señal de alerta de COVID-19 pueden ser los accidentes cardiovasculares. Foto: rpp.pe

El accidente cerebrovascular (ACV o stroke, según su denominación en inglés), ocurre cuando el torrente sanguíneo que va hacia el cerebro se detiene debido a un trombo o hemorragia, y ahora este se relaciona con los pacientes del infectados con el COVID-19, ¿es otra secuela peligrosa?, conoce lo que advierte sobre esto un reciente estudio, ¡impactante!

El director del Programa de Enfermedades Cerebrovasculares y del Laboratorio Corazón-Cerebro de la Universidad de Western Ontario de Canadá, Luciano Sposato, quien además también es profesor las cátedras de Neurología, Epidemiología y Biología Celular en esa misma institución, junto a un equipo de científicos descubrió que 2 de cada 100 infectados con COVID-19 que ingresaron al hospital tendrían un AVC, algo que causaría su muerte en 35 por ciento, ¡de terror”

Fue la revista Neurology, la que publicó la revisión de los 160 pacientes infectados con COVID-19 y 10 estudios que ahora concluyen sobre lo peligroso que es el AVC.

Los resultados revelaron que los pacientes infectados con COVID-19 que no generan síntomas y que son menores a los 50 años, solo se dieron cuenta de la infección cuando de la nada presentaron el AVC; por lo que, el estudio aseguró que aun cuando la fase asintomática no es tan contagiosa como se cree, ya que no genera muchos rasgos de la enfermedad, sí puede causar fenómenos protrombóticos que finalmente pueden desencadenar el ‘stroke’.

El COVID-19 causa accidentes cerebrovasculares. Foto: www.psicoactiva.com

AVC, una señal de alerta de COVID-19

El director del Centro de Salud Cerebral, Pablo Richly, un experto que no participó en el estudio de Luciano Sposato declaró respecto al estudio que:

“Es una señal de alerta que impone profundizar el análisis del tema con investigaciones prospectivas.”

La razón por la que son muy importantes los resultados de este estudio es que revelan que existe una relación entre el ataque cerebral y el COVID-19, y con esto se puede planificar mejor el tratamiento a los pacientes.

Ante esto, el experto comentó que el mensaje para el personal de salud es que cuando tengan un paciente con AVC que tenga menos de 50 años y que además presente coágulos, debe saber que la afección que la generó podría ser el COVID-19, aun cuando el paciente no tenga síntomas respiratorios evidentes.

Finalmente, Pablo Richly, comentó:

“Necesitamos estar preparados para diagnosticar y tratar rápidamente a pacientes con ACV asociado con Covid-19."

