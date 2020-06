COVID-19: bebés solo presentan síntomas leves del virus, asegura estudio

Los bebés infectados con COVID-19 presentan síntomas leves como fiebre, congestión nasal y tos. Foto: businessinsider.mx

El COVID-19 causa fiebre en los bebés, y aunque es un síntoma alarmante, en realidad la mayoría de estos pequeños pacientes solo tienen efectos leves de la manisfestación del virus, así lo indica un estudio reciente, ¡es una buena noticia para las mamás!

COVID-19 en bebés no es grave

El Hospital Pediátrico Ann & Robert H. Lurie de Chicago, tuvo a 18 bebés de 3 meses edad que dieron positivo al nuevo coronavirus, mismos que no contaban con ningún historial médico de importancia.

El COVID-19 no es peligrosamente agresivo con los bebés. Foto ilustrativa: businessinsider.mx

De los bebés identificados con COVID-19, solo la mitad fue hospitalizada, aunque la buena noticia es que no requirieron cuidados intensivos, respaldo respiratorio ni oxígeno, pues realmente su ingreso al hospital no fue por motivos de gravedad, sino por observación clínica, destacar infecciones bacterianas y monitorizar su tolerancia a los alimentos.

Solo seis de los nueve bebés que ingresaron al hospital padecieron síntomas gastrointestinales (GI) entre los que destacan diarrea, comer mal y vómitos.

Cabe destacar que los problemas GI, iniciaron después de que presentaron problemas respiratorios superior como lo fue congestión y tos; sin embargo, pese a que eran síntomas leves, los bebés presentaron niveles altos de COVID-19 en sus muestras nasales.

El estudio fue publicado por The Journal of Pediatrics, y la autora principal de esta investigación y experta en enfermedades infecciosas pediátricas del Hospital Pediátrico Lurie, la Dra. Leena Mithal, señaló que aun cuando hay datos limitados sobre bebés con COVID-19, los resultados coinciden con lo reportado al inicio de la pandemia por China, estos pacientes no tienen un riesgo alto de sufrir una enfermedad grave a causa del nuevo coronavirus.

De acuerdo con la Dra. Leena Mithal, no hay un dato claro sobre si los bebés con COVID-19 y fiebre requieren hospitalización; por lo que, indica que dichos ingresos se basarán en la edad de los pacientes, la tolerancia a los alimentos, la evaluación clínica y si es que necesita tratamiento para prevenir una infección bacteriana, así como su adecuación al seguimiento, tal como lo hicieron los 9 bebés que sí se hospitalizaron.

