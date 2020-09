COVID-19: Vitamina D para que no te ataque gravemente, ¡Dónde la encuentras!

Con la vitamina D, podrías frenar los síntomas graves del COVID-19. Foto: drleona

Según un estudio de la Universidad israelí de Bar Ilán han concluido que los niveles correctos de vitamina D en el cuerpo, también llamada la vitamina del sol, ayudan a combatir el COVID-19 de manera más rápida y efectiva, reduciendo las posibilidades de hospitalización.

La vitamina D es reconocida como un importante factor coadyuvante en varios procesos físicos relacionados el metabolismo de los huesos y el calcio, así como en varias enfermedades, como dolencias autoinmunes, cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidad, y otras. Y, según han señalado varios estudios recientes, es también un factor a tener en cuenta en el desarrollo de la infección por el virus del COVID-19.

El estudio señala además que las personas investigadas de más de 50 años tenían el doble probabilidades de hospitalización por COVID-19 si sus niveles de vitamina D eran bajos en comparación con personas de edad similar con buenos niveles de vitamina D. Las personas de 25 a 49 años con niveles bajos de vitamina D tenían 1,45 veces más probabilidades de ser hospitalizadas con COVID-19 que otras de su edad, según la investigación.

Estudios en personas con COVID-19 han arrojado que personas con baja vitamina D, tenían más probabilidad de hopitalizarse. Foto: heilpraxisnet

Deficiencia de vitamina D

La deficiencia de vitamina D explica en parte las diferencias que hay entre distintos grupos de población en cuanto a la susceptibilidad, gravedad y mortalidad del coronavirus, de acuerdo con el estudio publicado en el Journal of the American College of Nutrition.

Esta investigación sostiene que esta deficiencia posiblemente explica la mayor tasa de mortalidad entre personas diabéticas, hipertensas y adultos mayores.

La vitamina D media el metabolismo óseo, la autorregulación del calcio y las funciones inmunitarias, mientras que su deficiencia -sostiene el estudio- se asocia con reacciones inflamatorias y disfunción inmunitaria, lo que predispone a las personas a infecciones graves.

Un artículo titulado “La vitamina D en la prevención y el tratamiento de COVID-19: perspectiva actual y perspectivas futuras”, comenta que la deficiencia puede aumentar la probabilidad de infección con virus como el retrovirus, la hepatitis y el dengue.

"La vitamina D produce efectos antivirales por mecanismos tanto directos como indirectos"

La vitamina d produce efectos antivirales. Foto: mariskanel

Fuente de vitamina D

Muy pocos alimentos contienen esta vitamina en forma natural. Los alimentos fortificados con vitamina D agregada aportan la mayor parte de esta vitamina en las dietas de las personas en los Estados Unidos.

Los pescados grasos, como el salmón, el atún y la caballa se encuentran entre las mejores fuentes de vitamina D.

El hígado vacuno, el queso y la yema de huevo contienen cantidades menores.

Los hongos aportan cierta cantidad de vitamina D. En ciertos tipos de hongos que ahora se encuentran a la venta, se aumenta el contenido de vitamina D al exponerlos a la luz ultravioleta.

El aceite de hígado de bacalao, el pescado azul, el marisco, el hígado, los lácteos, los huevos, las setas, el aguacate, el germen de trigo, entre otros.

Y el sol, aunque no lo creas es el auténtico rey de las fuentes de vitamina D. Y es que más del 80 % de esta vitamina la obtenemos a través del sol y solo alrededor de un 20% a través los alimentos.

Tomar sol también te llena de vitamina D. Foto: immomagazine

TE PUEDE INTERESAR:Vitamina D, obtenla desde casa en esta cuarentena

������ ¡Estas mascarillas de arroz, cambiarán tu rostro por completo! ☺����https://t.co/m56kbjMfXX — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) September 3, 2020

Además, ciertos cereales para el desayuno y algunas marcas de jugos de naranja, yogures, margarinas y bebidas a base de soja contienen vitamina D agregada. Consulte siempre las etiquetas.