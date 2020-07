COVID-19: Tratamientos que no funcionan y pueden ser peligrosos

Algunos tratamientos pueden causar la muerte. Foto: serie26

Mucho se ha hablado a partir de la llegada del COVID-19 de varios tratamientos y medicamentos que hasta la fecha no han funcionado e incluso podrían provocar la muerte.

A partir de su secuenciación genética en los primeros días de enero de este año, la medicina y la ciencia en general han buscado herramientas para derrotarlo. Desde drogas ya conocidas para otras enfermedades, hasta tratamientos innovadores que están actualmente en etapa clínica. Y por supuesto, el desarrollo de una vacuna efectiva que hoy es perseguida por más de 200 proyectos en todo el mundo.

En este mundo hiperconectado, con la misma velocidad que el coronavirus iba contagiando, también crecía la incertidumbre por el desconocimiento general que había, los fallos en varias decisiones estratégicas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la enorme cantidad de información que muchas veces generó confusión, malos entendidos y hasta supuestas curas por medio de tratamientos caseros engañosos, promesas pseudocientíficas y hasta medicamentos probados para otras enfermedades que resultaron ser un fracaso, a pesar de ser promocionados con bombos y platillos por presidentes poderosos del mundo.

Trucos engañosos y peligrosos

¿Pueden las gárgaras con enjuague bucal proteger de la infección con el nuevo coronavirus (2019-nCoV)? Fue la consulta que le hicieron llegar por Facebook en febrero, a la Organización Panamericana de la Salud, que en un posteo debió aclarar que no había evidencia probada de que las gárgaras con enjuague bucal protejan contra el coronavirus.

En Bolivia, hay denuncias de la venta de un elixir que aleja al COVID-19 que es un frasco con dióxido de cloro. En Cochabamba, en el centro del país, la botella de 3,78 litros de dióxido de cloro se vende por ocho dólares.

Además de Bolivia, la Asamblea de Ecuador trató el tema del dióxido de cloro y sus supuestas ventajas como tratamiento contra el coronavirus. Desde hace muchos años, este químico se ha publicitado de manera engañosa también en Estados Unidos, como una cura para el sida y el autismo. Por lo que la Administración de Medicamentos y Alimentos de EEUU conocida como FDA, debió comunicar que la sustancia no tiene valor médico y que puede tener efectos potencialmente mortales, entre ellos vómitos severos, diarrea severa, presión arterial baja potencialmente mortal causada por deshidratación e insuficiencia hepática aguda.

En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, que tiene problemas incluso para dotar de agua potable y jabón a sus hospitales en ruinas, comenta haber obtenido de Cuba decenas de miles de dosis del medicamento interferón alfa-2b, utilizado contra algunos virus y tipos cáncer, para combatir la pandemia. Y hasta las clínicas del Estado ahora requieren que los pacientes con síntomas del coronavirus tomen el fármaco. Pero no hay evidencia concluyente de que este medicamento en particular, uno de los muchos que constituyen esta clase de interferón, funciona contra el coronavirus, y en Estados Unidos los Institutos Nacionales de Salud no recomiendan actualmente su uso en pacientes con la COVID-19.

También tomar mucho alcohol o beber lavandina se ha promocionado en Latinoamérica, una región donde muchas personas no pueden pagar una atención médica de calidad o el sistema sanitario local no es eficiente. Y millones terminan cayendo en tratamientos alternativos que son ampliamente promocionados en las redes sociales y explotados por muchos especuladores.

Algunos productos de limpieza se podían beber para evitar el COVID-19. Foto:unikagm

La OMS debió aclarar que algunos productos de limpieza que contienen metanol, etanol o lavandina son útiles para eliminar el coronavirus de las superficies, pero nunca deben ingerirse ya que no destruirían los virus presentes en el organismo y dañarían los tejidos y órganos internos. Beber estas sustancias puede provocar discapacidad o incluso la muerte.

Otra cura promocionada es la luz ultravioleta, que causa la desintegración del virus en distintas superficies y esterilizar objetos. Pero llegó de boca del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que sugirió la posibilidad de tratar el coronavirus con una inyección de desinfectante o aplicando luz solar en el cuerpo humano para poder vencerlo.

Otro de los ejemplos, también sucedieron en Estados Unidos también, donde grupos evangelistas salieron a asegurar que los objetos de plata eran naturalmente antimicrobianos, cosa que el gobierno debió negar enfáticamente a través de la FDA. Y las propuestas pseudocientíficas también llegaron a los secadores automáticos de manos, promocionados como efectivos para matar al COVID-19, lo que valió la respuesta de la OMS para negarlo rotundamente.

Varios tratamientos sin éxito alguno. Foto: edition.cnn

La Hidroxicloroquina

Si hubo un medicamento ponderado y a la vez cuestionado en medio de la pandemia por la aparición del virus SARS-CoV-2, fue la hidroxicloroquina. Derivada de la cloroquina, se trata de una droga contra el paludismo que generó una grieta en la comunidad científica mundial.

En el principio de la explosión de casos en Europa por el nuevo coronavirus que causó estragos principalmente en Italia, España, Reino Unido y Francia, hubo una voz que se alzó como una esperanza certera para derrotar los efectos del virus en pacientes graves: el virólogo Didier Raoult, director del Instituto Mediterráneo de Infección en el Hospital Universitario (IHU) de Marsella, que anunció en marzo en un video el final de partida contra el virus: la cloroquina, dijo, una medicación utilizada contra la malaria, había eliminado los síntomas del 75% de los 24 pacientes en los que él la probó.

La decisión de la agencia de salud de la ONU se produjo después de un estudio publicado en la revista médica The Lancet que sugiere que la droga podría aumentar el riesgo de muerte entre los pacientes de COVID-19. Argentina también suspendió todos los estudios con este medicamento tras esa publicación.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó a principios de este mes que suspendía los ensayos con hidroxicloroquina y la combinación de medicamentos contra el VIH lopinavir/ritonavir en pacientes hospitalizados por coronavirus al no reducir la mortalidad.

La Hidroxicloroquina puede acarrear graves consecuencias.Foto:cnnespanol

Como aprendizaje final, los expertos enfatizan que la saga de la hidroxicloroquina no debería erosionar la confianza pública en la ciencia para la cura del COVID-19, aunque debería servir como recordatorio para no tomar a ningún científico o estudio en particular demasiado en serio cuando no es confrontado por sus pares y en un determinado tiempo prolongado para comprobar su seguridad y eficacia.