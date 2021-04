COVID-19: Sobrevivientes solo necesitarían una dosis de la vacuna

Un estudio realizado recientemente con personas sobrevivientes de Coronavirus dió a conocer que al aplicarse una sola dosis de las vacuna de Pfizer y Moderna eran suficiente para protegerse, te informamos al respecto.

Investigación de dosis de vacuna Covid-19

La líder de investigación Susan Cheng comentó: El mes pasado, un patrón claro en los datos apareció ante nosotros. Aquellos que se habían recuperado del Covid-19 respondieron a su primer disparo con tanta fuerza que los resultados rivalizaron con los colegas que nunca habían sido infectados y que habían recibido ambos disparos.

Dosis de vacuna Covid-19. Foto: El financiero

La implicación fue clara. Si ha tenido Covid-19, es posible que solo necesite una de las dos dosis recomendadas por Pfizer y Moderna.

Cheng, coautor del artículo de Nature Medicine dijo: No esperábamos que esto saliera a la luz como una pistola humeante. De hecho, si ya tenía el virus, es probable que su respuesta inmunológica después de una vacuna sea incluso mejor que la de una persona que nunca se ha infectado después de las dos, según una investigación italiana publicada recientemente en el New England Journal of Medicine.

Efectos de una dosis de vacuna Covid-19

La cuestión de administrar una sola dosis a las personas que han tenido Covid se ha vuelto aún más urgente desde que se han planteado preocupaciones sobre la seguridad de las vacunas de Johnson & Johnson y AstraZeneca.

Según un cálculo por la Universidad de Maryland Escuela de Medicina inmunólogo Mohammad Sajadi y colegas, las implicaciones a la vez de la oferta mundial tensas son sorprendentes: dando a la gente previamente infectados sólo una vacuna de dosis ARNm podría liberar más de 110 millones de dosis en todo el mundo.

Creemos que nuestro estudio respalda la recomendación de administrar una dosis de vacuna a las personas recuperadas para protegerse contra el original y las variantes preocupantes del SARS-CoV-2.

Cheng, de Cedars-Sinai, dijo que todavía seguiría por defecto la guía de los CDC que pide dos vacunas, incluso para las personas que han tenido Covid. Los datos sugieren, sin embargo, que una dosis podría ser suficiente, dijo, y eso también podría ser cierto para otros tipos de personas.

